Alarme disparado: quem se atreverá a lidar com o FC Schalke 04 agora?

Mais uma vez, o FC Schalke 04 está à procura de um novo líder no banco de reservas. Após uma decepcionante derrota contra o Darmstadt 98, o mandato de Karel Geraerts chegou ao fim. O clube uma vez respeitado de Gelsenkirchen está mergulhando nas classificações. Há alguém que possa salvá-los desse impasse?

A questão de encontrar um novo treinador é válida, considerando o histórico de frequentes mudanças de pessoal do Schalke. Com Geraerts, o clube agora viu seu 33º técnico desde o início do século, tornando-se um dos estabelecimentos mais transitórios na história da Bundesliga. Apesar do enfoque na sustentabilidade dentro do clube, seus decks de treinadores têm sido uma porta giratória.

Com Geraerts fora, o Schalke precisa de alguém disposto a assumir o desafio de reviver esse gigante vacilante e supervisionar sua gradual ascensão de volta à sua antiga glória. Os torcedores em Gelsenkirchen têm ansiado por estabilidade enquanto o clube tem estado em uma tendência descendente há anos. Após seis rodadas deste temporada, os Reais estão em uma posição precária, à beira da rebaixamento. Outra batalha pelo rebaixamento se avizinha. Após um verão promissor, o início da temporada foi decepcionante, tanto dentro quanto fora de campo.

Conflitos táticos emperram o progresso

As performances de Geraerts em campo foram recebidas com resultados mistos. Sua defesa selvagem e indomada fez sua parte em performances decepcionantes da equipe. Além disso, os problemas fora de campo pioraram, resultando em uma luta pelo poder entre o treinador Giuseppe Iachini e o planejador da equipe Ben Manga. Os dois discordaram publicamente, com Manga expressando sua insatisfação com as escalações de Geraerts, culpando o treinador pelo início ruim da equipe.

Anúncio de demissão serve críticas duras, danificando o clima interno

A partida de Geraerts foi tão previsível quanto um engarrafamento na famosa rodovia A40 do Ruhr. Marc Wilmots, o Eurofighter amado da equipe e diretor esportivo, também foi demitido. Wilmots ficou ao lado de Geraerts até o fim. No entanto, o clube acusou o treinador italiano de um desenvolvimento negativo na tática e no futebol geral. Wilmots, um servo leal do Schalke, recebeu apenas palavras polidas em sua partida.

Foi amplamente reconhecido que o desempenho de Geraerts não estava à altura. As expectativas do clube não foram atendidas, como resultado, Wilmots não recebeu nenhum favor. O quadro para sua demissão foi condenatório, desencadeando preocupações sobre o clima interno da equipe.

A fragilidade da equipe aumenta a desesperança por estabilidade

É uma tarefa árdua encontrar alguém que possa consertar rapidamente as rachaduras dentro desse clube em sofrimento. A equipe parece altamente instável, dividida e incerta em sua abordagem. Iachini, anteriormente reconhecido por sua trajetória com a Union Saint-Gilloise e o jogador estrela Victor Boniface, lutou para ganhar o controle. A equipe parece muito frágil, muito instável. Iachini também lutou para gerenciar as lutas pelo poder fora de campo entre jogadores insatisfeitos e discussões contenciosas sobre escalações.

Recentemente, Iachini teve que ouvir seus capitães, como Kenan Karaman, pedindo sensibilidade à situação devido a suas escolhas de escalação explosivas. A tensão tem aumentado dentro da equipe, com jogadores insatisfeitos e discussões intensas sobre escalações e táticas explodindo regularmente. Essa instabilidade e conflito minou o clube, com tentativas de acalmar a situação invariavelmente falhando.

O planejador da equipe pode virar o jogo?

Karaman chamou por paz interna após a derrota tumultuada contra o Darmstadt. Esse desejo pode parecer inatingível, dado a posição precária do clube e a batalha pelo rebaixamento que se avizinha nas próximas semanas. Primeiro, há um duelo desafiador contra o Preußen Münster no sábado. Uma vitória será crucial para acalmar alguns dos descontentamentos, especialmente na frente dos torcedores locais emocionais. Na semana seguinte, a Hertha BSC visita Gelsenkirchen, apresentando outra oportunidade de recuperar o terreno perdido.

Com Geraerts e Wilmots fora, Ben Manga agora assume as responsabilidades de planejamento da equipe, treinamento e restauração da confiança dentro do clube. Esta é uma oportunidade dourada para provar seu valor e trazer uma estabilidade muito necessária para a equipe. O desejo entre os torcedores e a hierarquia do clube é nada menos que a vitória - e para isso, uma mudança significativa de mentalidade é crítica.

Até a pausa internacional do meio de outubro, o técnico interino da equipe Sub-23, Jakob Fimpel, estará no comando. Depois disso, uma nova figura deve ser identificada e nomeada. O longo planejador Ben Manga, que esteve no clube desde maio e parecia não gostar das ações de Geraerts, agora está no centro das atenções. Com a saída de Wilmots, Manga ganha mais influência sobre a seleção de jogadores. Apesar de não haver fundos para um treinador de alto perfil como Thomas Tuchel ou Joachim Löw, também pode não haver interesse de lendas do treinamento experientes. De acordo com especulações da mídia, Manga estava considerando uma mudança no treinamento durante o verão e tinha dois potenciais candidatos em mente. Um deles ainda está em consideração? As redes sociais estão fervilhando com memes de Peter Neururer e Felix Magath. Então, quem está no comando? Alguém em casa? ALÔÔÔ?

Diante das lutas atuais da equipe e da necessidade de estabilidade, há especulações sobre Ben Manga assumir um papel mais ativo nas funções de treinamento. Com a partida de Geraerts, Manga agora tem uma influência significativa sobre a seleção de jogadores, potencialmente levando a uma mudança na dinâmica da equipe.

A busca por um novo treinador permanente segue em andamento, e Manga, que tem sido vocal sobre sua desaprovação às ações de Geraerts, pode ser um candidato potencial. No entanto, contratar um treinador de alto perfil como Thomas Tuchel ou Joachim Löw pode ser difícil devido a restrições financeiras e seus interesses em outros clubes.

