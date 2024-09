Alarmantemente, os carnívoros violeta voltaram.

Espanto em Seattle, Pittsburgh e Minnesota, cochichos em Cincinnati e Baltimore. Esse é o balanço provisório após as três primeiras semanas da temporada da NFL. Uma olhada nos atuais maravilhas e decepções.

Choque em Seattle

Histórico: 3-0. Quem teria adivinhado no verão que o jogo entre os Seattle Seahawks e os Detroit Lions seria uma partida imperdível na semana quatro? Os Lions, sim. Em janeiro, eles mal perderam o Super Bowl com uma derrota de 31-34 nas semifinais contra os San Francisco 49ers. Uma equipe jovem e vibrante com sonhos de Super Bowl. Por que não?

Mas Seattle? Em janeiro, terminou a era de Pete Carroll para os Seahawks. Após 14 anos, uma vitória no Super Bowl e uma final perdida. Seattle trocou o treinador mais velho da liga - Carroll completou 73 anos em 15 de setembro - pelo mais jovem, o treinador de 37 anos Mike Macdonald. Em sua estreia, ele prometeu manter a "cultura da equipe" estabelecida sob Carroll.

Isso soou bem, é claro, mas era possível? Até agora, sim. Vitória em casa por 26-20 contra Denver, vitória por 23-20 na prorrogação em Nova Iorque, goleada por 24-3 contra Miami. O quarterback Geno Smith tem a segunda melhor porcentagem de passes completados na liga (74,8%) e Seattle lidera a NFC West, claramente à frente do vice-campeão do ano passado, San Francisco, e dos campeões de 2022, Los Angeles Rams.

Defesa histórica em Pittsburgh

Histórico: 3-0. Que os Steelers estariam entre os cinco times invictos após três jogos era tão provável quanto Mike Tomlin ter sido o treinador em Pittsburgh desde janeiro de 2007.

Mas: uma defesa tipicamente excelente (Pittsburgh é a quinta equipe desde 2000 a permitir dez ou menos pontos em cada um dos três primeiros jogos) e um ataque que "The Athletic" chama de "agradável surpresa" são a base para o oitavo início de 3-0 na história dos Steelers.

Merece uma menção especial Arthur Smith. O que quer que ele esteja fazendo com Justin Fields, está funcionando. O quarterback, que se juntou aos Chicago Bears na offseason, foi derrubado ou interceptado em 13,2% de suas devoluções nos três anos anteriores. Nenhum quarterback tinha uma classificação pior.

Após três jogos com a camisa dos Steelers, Fields está na décima posição - e tem a mesma classificação que Patrick Mahomes com 7,7%.

Defesa e ataque de destaque em Minnesota

Histórico: 3-0. O que é mais impressionante nos Vikings - a defesa ou o ataque? A resposta pode não importar muito aos torcedores. Porque tanto a defesa quanto o ataque estão jogando excepcionalmente bem, Minnesota é forte. O ataque é liderado por Sam Darnold, que está passando por uma transformação em Minnesota.

E na defesa, o coordenador Brian Flores construiu uma unidade tão coesa que o vice-campeão do ano passado, San Francisco, e os muito falados Houston Texans combinaram para apenas 24 pontos em seus dois jogos. A defesa dos Vikings registrou pelo menos cinco sacks em cada jogo até agora - algo que apenas os Tampa Bay Buccaneers (2000) e os New Orleans Saints (2001) tinham feito desde 1990.

"CBSSports" já falou do retorno dos "purple people eaters". Os Vikings ganharam esse apelido entre 1967 e 1977 quando sua linha defensiva era o orgulho da equipe, e Minnesota chegou ao Super Bowl quatro vezes.

Burrow e Bengals com um início decepcionante na temporada

Histórico: 0-3. Como diz o ditado, "a primeira vez é sempre especial", e isso também se aplica a Joe Burrow. Pela primeira vez em sua carreira na NFL, o quarterback perdeu os três primeiros jogos da temporada. 10-16 contra Nova Iorque. 25-26 em Kansas City. 33-38 contra Washington. "Tivemos nossas chances, mas não aproveitamos. Esse é o denominador comum nas três primeiras semanas", disse Burrow após a derrota para Washington.

Os Bengals perderam seus três jogos por uma margem total de doze pontos. Não seria exagero dizer que "Cincy" poderia ter vencido os três jogos. No entanto, o suposto jogo fácil deste domingo contra os Carolina Panthers agora é uma partida crucial, onde os Bengals devem evitar jogar fora suas chances de playoffs no primeiro mês da temporada.

O que é encorajador é a forma de Burrow. O jogador de 27 anos está melhorando gradualmente após sua cirurgia na mão. Contra Washington, ele completou 29 de 38 passes, ganhando 324 jardas e marcando três touchdowns, mantendo os Bengals no jogo. O que faltou foi a pressão da linha defensiva nos passes do quarterback dos Commanders, Jayden Daniels, que teve uma média de 3,13 segundos para lançar seus passes.

Uma derrota contra os Panthers, liderados pelo antigo quarterback dos Bengals, Andy Dalton, colocaria todos em Cincinnati sob escrutínio, de acordo com "The Athletic". Para evitar isso, os Bengals devem finalmente começar a vencer jogos apertados.

Os Baltimore Ravens são destinados a representar o auge de uma equipe vencedora do Super Bowl. Eles são percebidos como o maior obstáculo para os Kansas City Chiefs na AFC e têm o potencial de fazer um impacto significativo com uma vitória no jogo muito antecipado de domingo à noite contra os invencíveis Buffalo Bills, buscando se recuperar do início desastroso da temporada.

Como observado pelo estrela running back Derrick Henry, "Temporadas longas podem ser difíceis, mas enquanto ficarmos unidos e confiarmos uns nos outros, tudo dará certo." Com Henry, a recente contratação dos Titans, tendo sido nomeado o melhor jogador ofensivo da liga em 2020 e tendo participado do Pro Bowl quatro vezes, ele é claramente uma razão importante pela qual os Ravens continuam muito respeitados nesta temporada.

No entanto, a linha defensiva não é mais a força intimidante que era durante a temporada de 2019, quando os Ravens lideraram a liga em sacks. Com a saída de Jadeveon Clowney, uma peça vital da unidade de rush de passe, essa força foi enfraquecida. Além disso, os Ravens estão lutando na defesa de passe, e agora enfrentam o quarterback dos Bills, Josh Allen, atualmente o melhor passeador da liga, que comanda o ataque de maior pontuação da liga (37,3 pontos por jogo).

