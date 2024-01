Alan Greenspan diz que é provável uma recessão nos EUA

As suas opiniões são particularmente importantes. Greenspan não só cumpriu cinco mandatos como presidente da Fed, sob quatro presidentes diferentes, entre 1987 e 2006, como foi o último presidente a conseguir uma aterragem suave, em 1994. Nos 12 meses que se seguiram a fevereiro de 1994, Greenspan quase duplicou as taxas de juro para 6% e conseguiu manter a economia estável, evitando a recessão.

Greenspan, agora com 96 anos, disse numa nota esta semana que duvida que a atual vaga de aumentos se repita.

Os dados dos últimos dois meses mostraram que os preços estão a começar a desacelerar - boas notícias, mas não suficientemente boas, disse ele. "Não creio que isso justifique uma inversão da Fed suficientemente substancial para evitar, pelo menos, uma ligeira recessão", disse Greenspan, agora conselheiro económico sénior da Advisors Capital Management, num comentário publicado no site da empresa na terça-feira.

A Fed subiu as taxas de juro sete vezes no ano passado, aumentando a taxa que os bancos cobram uns aos outros pelos empréstimos overnight para um intervalo de 4,25%-4,5%, o valor mais elevado desde 2007. Os responsáveis da Fed ainda esperam aumentar as taxas em mais um ponto percentual, de acordo com as projecções divulgadas durante a reunião de política monetária de dezembro.

Os aumentos salariais e, por extensão, o emprego, "ainda precisam de abrandar mais para que um recuo da inflação seja algo mais do que transitório", disse Greenspan. "Portanto, podemos ter um breve período de calma na frente da inflação, mas acho que será muito pouco e muito tarde." As taxas de desemprego permanecem perto de mínimos históricos, mantendo-se em 3,7% em novembro. Os novos dados sobre o emprego deverão ser divulgados na sexta-feira de manhã.

Greenspan duvida que a Fed venha a afrouxar as taxas de juro em breve porque "a inflação poderia voltar a subir e voltaríamos à estaca zero", disse. "Além disso, isso poderia potencialmente prejudicar a credibilidade da Reserva Federal como fornecedora de preços estáveis, especialmente se a ação fosse vista como sendo tomada apenas para proteger o mercado de ações e não em resposta a condições financeiras verdadeiramente instáveis.

Ele vê algumas boas notícias para os investidores no horizonte. Os mercados não serão tão caóticos em 2023 como foram no ano passado, afirma. "Acredito que 2022 seria um ano difícil de superar no que diz respeito à volatilidade do mercado", observou ele.

