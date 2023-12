Alain Prost: Conseguirá o "Professor" conquistar mais um título mundial?

Destaques da história

Agora, o francês, apelidado de "O Professor" pela sua abordagem erudita ao desporto automóvel, tem como objetivo conquistar o título da Fórmula E como proprietário de uma equipa.

A equipa Renault e.Dams de Prost lidera a classificação dos construtores, mas o seu principal piloto, Sebastian Buemi, está 11 pontos atrás do líder do campeonato, Lucas di Grassi, na corrida pelo título de pilotos antes do ePrix de Berlim, no sábado.

"Queremos ganhar", disse Prost à CNN antes da corrida da oitava ronda. "Temos uma boa equipa e um bom parceiro técnico com a Renault.

"Se é suposto sermos uma das melhores equipas, talvez a melhor, temos de ganhar este ano. Se não o fizermos, será uma desilusão."

A corrida pelo título até agora

Di Grassi, que pilota para a equipa alemã Audi Abt Schaeffler, passou para a liderança do campeonato em Long Beach, ficando ainda mais à frente quando venceu a corrida mais recente em Paris.

Enquanto o brasileiro tem aproveitado o momento, Buemi não leva a bandeira quadriculada desde que venceu a corrida de Punta del Este, no Uruguai, em dezembro.

Mas Prost - cujo filho Nico também corre pela equipa Renault - continua otimista quanto às suas hipóteses de ser campeão na segunda temporada.

"Nunca é um desastre", disse o piloto de 61 anos. "Se não ganharmos o título é porque cometemos alguns erros. Mas ainda é possível ganhar o campeonato mundial."

Porquê a Fórmula E?

Prost retirou-se da F1 em 1993, depois de conquistar o seu quarto e último título mundial. Comprou a equipa Ligier, gerindo-a como Prost Grand Prix durante cinco épocas, antes de a encerrar em 2001.

A emoção do novo mundo das corridas eléctricas atraiu o lendário piloto de volta à propriedade da equipa.

"Era importante para mim viver algo novo e ser um dos primeiros", explicou Prost, que co-fundou a equipa com Jean-Paul Driot e com o apoio técnico do fabricante de automóveis Renault.

"Se você está no início, pode tentar melhorar as coisas - você está envolvido.

"Foi uma aposta porque não sabíamos o que ia acontecer. A Fórmula E está a ficar cada vez melhor. Ainda não sei qual será a posição do campeonato [no futuro]."

As corridas mudam-se para a cidade

Há algo de novo para todos no ePrix de Berlim, que se realiza pela primeira vez no centro da capital alemã.

Foi necessário encontrar um novo local, uma vez que a localização original, o desativado aeroporto de Tempelhof, está a ser utilizado pelo governo alemão como lar temporário para milhares de refugiados.

O circuito é o segundo mais curto do calendário de 2015-16, com apenas 2,03 km (1,26 milhas).

Os carros vão correr debaixo da imponente torre de televisão de Berlim, na Alexanderplatz, com as boxes situadas na famosa Karl-Marx-Allee.

Será a primeira vez em quase 20 anos que os carros correm no meio de Berlim - e Prost espera que uma vitória na corrida lhe dê o seu primeiro campeonato em quase tanto tempo.

