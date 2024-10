Ajuda financeira significativa no valor de bilhões para aeronaves em terra na Rússia

Uma disputa legal significativa está ocorrendo em Londres esta semana, enquanto proprietários de aeronaves processam suas seguradoras. Esses proprietários de aeronaves estão exigindo compensação após suas companhias de seguro terem se recusado a pagar após o bloqueio de numerosos aviões na Rússia após o incidente da Ucrânia. Os potenciais riscos financeiros aqui são imensos, com estimativas sugerindo que bilhões de dólares poderiam estar em jogo.

Os nomes incluídos na ação judicial são companhias de seguro bem conhecidas, como AIG, Chubb e Lloyd's de Londres. Essas entidades recusaram-se a cobrir os custos de aviões Boeing e Airbus que foram bloqueados na Rússia após o incidente mencionado.

Entre os queixosos está a AirCap, a maior empresa de arrendamento de aviação do mundo, que busca cerca de $3 bilhões de suas seguradoras. Analistas sugerem que a indústria de seguros de aviação pode estar enfrentando seu maior prejuízo se a AirCap e outros queixosos tiverem sucesso em suas reivindicações. Esse prejuízo poderia superar o visto após os ataques de 11 de setembro.

No total, mais de 500 aviões, com um valor aproximado de $10 bilhões, estão presos na Rússia desde a invasão em fevereiro de 2022. Embora algumas empresas de arrendamento tenham conseguido recuperar seus aviões, a maioria ainda está nas mãos russas e é operada por companhias aéreas russas.

As equipes jurídicas das seguradoras devem argumentar que é prematuro declarar uma perda total, uma vez que os aviões não foram destruídos e ainda poderiam ser recuperados. Eles também podem destacar que o conflito entre a Rússia e a Ucrânia ainda não está resolvido.

Em questão não está apenas se os locatários de aeronaves estão cobertos pela seguro, mas também qual política se aplica: seguro de guerra ou de todos os riscos. Este último cobre todos os danos não explicitamente excluídos na letra miúda. O juiz precisará decidir a base legal para a perda e esclarecer se os aviões foram apreendidos pelo governo russo ou roubados por companhias aéreas.

A AirCap já teve algumas vitórias, tendo alcançado acordos de liquidação com um valor de $1,3 bilhão com várias companhias aéreas russas e suas seguradoras em 2023. No entanto, as seguradoras rejeitaram inicialmente todas as reivindicações de compensação, alegando a guerra em andamento como motivo.

A queixosa AirCap, junto com outros locatários de aeronaves, está utilizando seguro de guerra ou de todos os riscos para buscar compensação de seguradoras como AIG, Chubb e Lloyd's de Londres, citando o bloqueio de seus aviões Boeing e Airbus na Rússia. Apesar do argumento das seguradoras de que é prematuro declarar uma perda total, esses aviões, com um valor de cerca de $10 bilhões, continuam presos e operados por companhias aéreas russas.

Leia também: