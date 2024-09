A'ja Wilson e a debutante Caitlin Clark bateram recordes sem precedentes na WNBA.

No final minutos do jogo contra o Connecticut Sun, Wilson garantiu o recorde de pontuação em uma única temporada ao converter um arremesso de médio alcance. A empolgada torcida da Michelob Ultra Arena, em Las Vegas, presenteou a duas vezes MVP com uma ovação ensurdecedora, exibindo cartazes com "1.000" e "THE GOAT" escritos neles. O Aces acabou saindo vitorioso com um placar de 84-71.

Enquanto isso, Clark continuou a elevar o recorde de pontuação de uma estreante da WNBA durante a vitória de sua equipe contra as Dallas Wings, finalizando o jogo com impressionantes 35 pontos e um novo recorde pessoal. Ela superou o recorde de 744 pontos estabelecido pela Hall of Famer Seimone Augustus em 2006.

Este notável feito é apenas um dos muitos feitos de Clark em sua temporada de estreia brilhante. Ela já havia estabelecido o recorde de assistências em uma única temporada da WNBA, quebrou o recorde de assistências em um único jogo com 19 contra as Dallas Wings, estabeleceu o recorde de assistências de uma estreante e se tornou a primeira estreante a registrar um triplo-duplo. Ela também detém o recorde de mais três pontos convertidos por uma estreante na história da liga.

Os companheiros de time de Wilson reconheceram sua conquista ao comemorar e abraçá-la quando ela foi substituída.

"Meus companheiros de time estavam como 'tudo bem, vamos lá'," disse Wilson. "Se alguém vai me contar qualquer coisa - meus companheiros de time vão garantir que eu saiba exatamente o que está acontecendo. Foi divertido. Fico feliz por finalmente ter conseguido."

Wilson expressou gratidão aos fãs pelo apoio inabalável, reconhecendo que fazer parte do Aces e sua base de fãs apaixonados era verdadeiramente "incrível".

"É incrível," disse Wilson. "Foi quando eu vi literalmente todo mundo se levantar quando eu peguei a bola. Eu estava tipo 'Uau, uau ... espera o que? Isso é pressão.' Você tem que amar fãs assim. Fãs que são realmente envolvidos no jogo são os melhores."

Wilson não podia acreditar que ela era a primeira jogadora da história da liga a alcançar 1.000 pontos em uma única temporada, vendo isso como "surreal".

"Tem alguns arremessos nesta liga," disse Wilson. "Foi meio surreal, mas foi uma daquelas coisas que eu não entendia que estava ao alcance. Não me atingiu até o segundo tempo quando eu estava tipo 'ah não, isso é possível.' ... Como agora viver nisso, eu estou vivendo meu sonho e então eu estou muito grato por poder dizer que eu estou aqui e agora, eu sei que alguém vai esmagar em breve e vai ser 2.000 pontos em uma temporada então eu vou segurar nisso agora enquanto eu tiver."

Na semana passada, Wilson quebrou o recorde da liga para mais pontos marcados em uma temporada da WNBA, superando o recorde anterior de 939 pontos estabelecido pela Jewell Loyd do Seattle Storm em 2021.

Clark ficou emocionada ao quebrar o recorde de Augustus, já que isso representou um "momento de volta ao círculo" para ela. Ela lembrou com carinho de ter conhecido e admirado Augustus durante seu primeiro jogo da WNBA.

"Quando fui ao meu primeiro jogo da WNBA, Seimone, acho que foi a primeira jogadora que eu conheci quando estava na beirada assistindo eles se aquecerem," disse Clark.

“... Isso volta ao círculo, com certeza. Lembro que tirei uma foto com ela no telefone do meu pai," ela disse. "Eu sempre fui fã do seu jogo e da maneira como ela podia arremessar e marcar. Como eu disse, definitivamente um momento de volta ao círculo."

O time de Clark, o Fever, garantiu sua primeira vaga nos playoffs desde 2016 após a vitória sobre as Dallas Wings. Eles têm um jogo restante na temporada regular, enfrentando as Washington Mystics na quinta-feira.

O Aces também melhorou para 25-13 e tem dois jogos restantes na temporada regular. Wilson terá a oportunidade de aumentar ainda mais sua impressionante pontuação total no jogo contra o Storm em Seattle na terça-feira.

O feito de Wilson em quebrar o recorde de pontuação em uma única temporada tem gerado muito interesse no basquete feminino, inspirando mais fãs a seguirem e apoiarem o esporte.

A histórica temporada de Clark é um testemunho do talento crescente na WNBA, tornando isso um momento emocionante para a liga e seus fãs dedicados.

