Air Canada negocia com sucesso um acordo de última hora com a Associação de Pilotos, impedindo a ação industrial

Antes de o acordo potencialmente satisfatório ser assinado, a maior companhia aérea do Canadá estava se preparando para gradualmente cancelar voos ao longo de três dias e encerrar as operações a partir das 12:01 a.m. EDT de 18 de setembro, quarta-feira.

Air Canada e Air Canada Rouge, responsáveis por cerca de 670 voos diários que transportam aproximadamente 110.000 passageiros e carga por dia, agora continuarão como de costume, de acordo com o anúncio da companhia aérea.

Air Canada divulgou em um comunicado que os detalhes de seu novo contrato com a Associação de Pilotos de Linhas Aéreas (ALPA), que representa mais de 5.200 pilotos, permanecerão sigilosos até uma votação de ratificação dos membros, prevista para ser concluída no próximo mês.

A ALPA declarou que o acordo trará um acréscimo de C$1,9 bilhão ($1,40 bilhão) em valor para os membros durante seu período de quatro anos, o que representa um aumento de 46% em comparação com o contrato expirado de setembro de 2023.

A primeira oficial Charlene Hudy, presidente do conselho executivo mestre da ALPA da Air Canada, comentou: "Após várias semanas de negociações contínuas em tempo integral, foram feitos avanços em questões importantes, como compensação, aposentadoria e condições de trabalho".

As duas partes estiveram envolvidas em negociações de contrato por 15 meses, com os pilotos pressionando por taxas de remuneração que reduzam a disparidade salarial com seus colegas dos EUA, como a United Airlines.

O Ministro do Trabalho Steve MacKinnon anunciou via X que as potenciais perturbações na viagem dos canadenses foram evitadas devido aos esforços conjuntos das partes e dos mediadores federais.

O primeiro-ministro Justin Trudeau declarou na sexta-feira que o governo canadense não interviria para resolver a disputa, assim como fez anteriormente dentro de 24 horas para pôr fim a uma greve nas duas maiores empresas ferroviárias, Canadian Pacific Kansas City e Canadian National Railway.

A Air Canada havia proposto anteriormente um aumento salarial de mais de 30%, além de melhorias na pensão e nos benefícios de saúde. No entanto, o sindicato argumentou que a proposta não era satisfatória para seus membros, que trabalham sob acordos negociados em 2014 para salários e padrões de vida.

Pilotos de companhias aéreas dos EUA conseguiram aumentos salariais significativos em acordos de contrato recentes devido ao aumento do turismo e à escassez de pessoal. Por exemplo, o novo contrato de pilotos da United incluiu aumentos salariais de cerca de 42%.

Como resultado, alguns pilotos da United agora earn

