- "Ainda há muito trabalho a ser feito" ou "Estamos longe de atingir nosso objetivo".

"Temos Uma Longa Jornada À Frente"

A pequena cidade galesa de Llanelli estava animada hoje, não apenas pela visita do príncipe William à escola primária "Swiss Valley Community", mas também pela esperada resposta dele ao vídeo da família lançado pela esposa, a princesa Kate (42), no dia anterior.

Alguns moradores locais receberam o príncipe William com cartões de melhoras para sua esposa. Ele agradeceu, dizendo: "Agradeço verdadeiramente". Quando a curiosa moradora de Llanelli Pauline Thomas, de 74 anos, perguntou sobre o vídeo de Kate, ele disse ao "The Sun": "É uma boa notícia, mas temos uma longa jornada pela frente".

Após a visita à escola, William, como patrono da Semana do Helicóptero de Resgate Aéreo, fez uma breve parada na sede do Wales Air Ambulance. Em seguida, dirigiu-se ao estádio do Llanelli Scarlets para mostrar seu apoio ao Campeonato Mundial Feminino de Rugby de 2025 no País de Gales. Mesmo lá, o príncipe pareceu relaxado e à vontade.

Vídeo quebra normas reais

A princesa Kate compartilhou um vídeo incomum na segunda-feira, detalhando que seu tratamento contra o câncer, incluindo quimioterapia, havia chegado ao fim. Este vídeo ultrapassa as normas dos anúncios reais, gerando fascínio internacional com especialistas em sociedade. As imagens captam momentos íntimos da família de cinco, como passeios pela floresta ou pelo campo de milho. Seus filhos aparecem com mais frequência e de forma mais privada neste vídeo, com o príncipe William deitado ao lado de Kate no chão e até dando um beijo no rosto dela - uma mudança significativa das apresentações reais tradicionais.

"Não consigo expressar em palavras o quanto estou aliviada"

No vídeo viral, Kate narra sua jornada com o câncer, do tratamento ao presente. "À medida que o verão chega ao fim, não consigo expressar em palavras o quanto estou aliviada por ter terminado minha quimioterapia", diz ela. "Os últimos nove meses foram incrivelmente desafiadores para nossa família. A vida como a conhecíamos pode mudar em um instante, e tivemos que descobrir como navegar por águas turbulentas e uma jornada incerta". Ela agora está se concentrando em "fazer tudo o que puder para ficar livre do câncer". Ela também admitiu que ainda tem uma longa jornada pela frente para uma recuperação completa. Mensagens de apoio quentes para Kate, William e seus filhos chegaram de fãs reais de todo o mundo.

No vídeo viral, Kate mencionou ter uma longa jornada pela frente para sua recuperação completa. Durante sua visita ao estádio do Llanelli Scarlets, o príncipe William expressou seu apoio ao Campeonato Mundial Feminino de Rugby de 2025, demonstrando sua força e solidariedade contínuas com as mulheres.

