Ahmet Calik, antigo defesa internacional turco, morre aos 27 anos

"Estamos profundamente tristes com a perda do nosso jogador de futebol Ahmet Çalik, que conquistou o amor dos nossos adeptos e da nossa cidade desde o primeiro dia em que chegou ao nosso Konyaspor. As nossas condolências para todos nós, especialmente para a família do nosso futebolista Ahmet Çalik", afirmou o clube no Twitter.

Um comunicado da Federação Turca de Futebol refere que Calik morreu num "acidente de viação".

"É com profunda tristeza que soubemos que o jogador de futebol do İttifak Holding Konyaspor, Ahmet Çalık, que também jogou na nossa Seleção Nacional, faleceu na sequência de um acidente de viação", disse.

"Que Alá tenha piedade do falecido; as nossas condolências à sua família, aos seus parentes, ao Ittifak Holding Konyaspor Club e à comunidade futebolística turca".

Calik, que jogou principalmente como zagueiro central, começou sua carreira no Gençlerbirliği Ankara, antes de um período de três anos no gigante turco Galatasaray, durante o qual o clube ganhou o título da liga turca duas vezes e a Copa da Turquia.

Em 2020, mudou-se para o Konyaspor, onde se tornou um titular regular, aparecendo mais de 50 vezes para o clube.

Depois de passar pelas selecções jovens da Turquia, Calik jogou oito vezes pela seleção principal do país entre 2015 e 2017, tendo marcado um golo num amigável contra a Moldávia.

Fez parte da equipa turca no Euro 2016, mas não participou no torneio.

Calik jogou os 90 minutos do último jogo do Konyaspor no domingo, 9 de janeiro, quando o clube perdeu em casa por 1-0 com o Sivasspor.

O Galatasary prestou homenagem a Calik no Twitter, dizendo: "É com profunda tristeza que tomámos conhecimento da morte do nosso antigo jogador de futebol Ahmet Çalık. Que Deus tenha piedade do falecido e as nossas condolências à sua família enlutada, aos seus entes queridos e à comunidade desportiva turca".

