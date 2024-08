- Agentes da lei se envolvem em tiroteios contra suspeitos de agressão em Recklinghausen.

Em um confronto hostil em Recklinghausen, um suspeito de agressão com faca foi morto a tiros pela polícia. Segundo relatórios iniciais, um homem de 33 anos estava causando tumulto em um complexo de apartamentos na noite de quarta-feira, conforme confirmado pela polícia de Dortmund e pelo promotor de Bochum. Testemunhas disseram que ele estava armado com uma faca.

Quando chegaram ao local, os oficiais encontraram uma situação potencialmente perigosa. Como resultado, um policial atirou no homem de 33 anos, causando ferimentos fatais.

Um porta-voz da polícia de Dortmund afirmou que as identidades dos oficiais envolvidos e do responsável pelo disparo ainda não foram identificadas. A unidade de homicídios de Dortmund agora está investigando o caso por motivos de imparcialidade.

No dia anterior, oficiais da lei tinham atirado e matado um suspeito de agressão com faca em Moers, no Baixo Reno. De acordo com o promotor de Kleve, o homem alemão de 26 anos parecia ter problemas mentais e, de acordo com as investigações iniciais, atacou os oficiais da polícia com duas facas. Como resultado, os oficiais responderam atirando e matando o homem. Antes disso, ligações de emergência relatavam vários casos do homem atacando e ameaçando transeuntes.

O último incidente em Recklinghausen ocorreu cinco dias após o ataque suspeito de islamista em Solingen, que resultou em três mortes. Em um festival da cidade na noite de sexta-feira, um atacante com faca matou três pessoas e feriu outras oito. O principal suspeito, um homem sírio de 26 anos, está detido.

Ministro do Interior do NRW ansioso para agir rapidamente

O ministro do Interior do NRW, Herbert Reul (CDU), apresentou um plano de ação imediata em dez etapas em Düsseldorf na quarta-feira para combater a violência com facas. De acordo com os dados mais recentes, os incidentes relacionados a facas aumentaram aproximadamente 43% nos espaços públicos do NRW no ano passado, totalizando 3.540 casos.

Ao mesmo tempo que Reul apresentava sua proposta, a polícia de Recklinghausen prendeu um suspeito de 49 anos nas primeiras horas da manhã. Ele é suspeito de ferir um homem de 53 anos no saguão do prédio de apartamentos usando uma faca. A arma foi apreendida logo depois, e a vítima foi levada para um hospital por uma ambulância.

O homem de 33 anos envolvido no incidente em Recklinghausen é da Renânia do Norte-Vestfália, assim como o homem de 26 anos de Moers que foi morto a tiros pela polícia no dia anterior.

Apesar do aumento dos casos de violência com facas na Renânia do Norte-Vestfália, com mais de 3.500 incidentes relatados no ano passado, o ministro do Interior do NRW, Herbert Reul, apresentou um plano de dez etapas para combater o problema.

