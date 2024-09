Agentes da lei em Berlim disparam armas contra um agressor

No distrito berlinense de Steglitz-Zehlendorf, as forças policiais, especificamente o Comando de Operações Especiais (SEK), estão envolvidas em uma operação. Isso se deve a um homem que, segundo diversas fontes de notícias, estava brandindo uma arma e ameaçando outro homem. De acordo com esses relatórios, o homem armado acabou sendo abordado e atingido.

Um porta-voz da polícia informou que cerca de vinte oficiais estão presentes no local, que fica próximo a um apartamento na Dreilindenstraße. Um jornalista do "Berliner Morgenpost" revelou que o suspeito teria sido baleado.

Ao se aproximar do prédio multifamiliar, o jornalista relatou ter ouvido vários tiros altos. No entanto, a polícia optou por não confirmar nem comentar sobre isso quando questionada. Em resposta, várias ambulâncias e um helicóptero de resgate também foram enviados para a área.

O prédio onde o suspeito está bloqueado fica no bairro de Nikolassee, perto do Wannsee. A área é predominantemente residencial, com villas, casas unifamiliares e unidades de habitação social. Uma escola fundamental fica próxima a esse prédio de apartamentos, que abriga cerca de 100 apartamentos estúdio. Um morador relatou ao jornalista que o prédio estava densamente povoado.

O jornalista do "Berliner Morgenpost" estava entre os repórteres no local, fornecendo atualizações diligentemente. Os colegas do jornalista podem ter questionado o oficial do Comando de Operações Especiais (SEK) sobre os tiros que ouviram.

