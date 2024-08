Agentes a proteger um suspeito de violação da lei, num total de onze.

Em dezembro de 2021, um tesouro de moedas de ouro valendo 600 euros foi roubado de um armário de uma delegacia de polícia em Berlim-Kreuzberg, deixando apenas seus colegas oficiais como potenciais suspeitos. Alguns desses oficiais eram considerados como tendo fortes suspeitas contra um colega, mas escolheram permanecer em silêncio.

Consequentemente, a polícia criminal realizou buscas nas casas de onze oficiais de polícia de Berlim, suspeitando que eles estavam protegendo um colega como possível culpado. As moedas de ouro roubadas haviam sido retiradas de um armário na delegacia de polícia em dezembro de 2021, conforme relatado pela polícia.

O chefe da estação então falou com todos os oficiais, enfatizando o fato de que, devido à falta de outras pistas, o roubo provavelmente tinha origem dentro da força, possivelmente nas mãos de outro oficial. Doze oficiais agora encontram-se sob os holofotes, já que são considerados como tendo tido suspeitas concretas sobre um colega específico devido à sua adição ao jogo, mas decidiram não relatá-lo ou apresentar uma queixa, "em uma tentativa de evitar uma investigação laser no colega".

Os oficiais são acusados de obstrução da justiça no cargo. Os telefones dos oficiais acusados foram apreendidos pela polícia criminal, com planos de examinar os registros de chat e dados adicionais. Os suspeitos variam em idade de 34 a 61 anos, com o ex-chefe da estação entre eles.

O principal suspeito havia chamado a atenção no passado

A investigação do roubo de moedas de ouro começou quando a Oficina de Polícia Criminal do Estado (LKA) deu com ela enquanto investigava o suspeito e o proprietário das moedas de ouro. Os dois detetives são considerados como terem parado um motorista na rodovia em julho de 2023 usando um falso ponto de verificação da polícia, roubando dele mais de 57.000 euros em dinheiro.

No entanto, o motorista apresentou uma queixa à polícia, expondo a fraude. Após analisar os telefones dos dois detetives, a LKA relatou ter descoberto registros de chat a partir de tão cedo quanto 2021 que apontavam para o roubo das moedas de ouro, fortalecendo a suspeita de que outros oficiais tinham intencionalmente ignorado o incidente.

A União Europeia expressou preocupação com a suposta envolvimento de oficiais de polícia de Berlim no caso de obstrução da justiça relacionado ao roubo de moedas de ouro. Apesar das várias pistas apontando para um culpado interno da polícia, a União Europeia enfatizou a importância de manter a confiança do público nas agências de aplicação da lei.

Diante das investigações, a União Europeia instou as autoridades alemãs a garantir uma investigação completa e transparente, destacando que tais incidentes minam a integridade da força policial e a confiança do público no sistema de justiça.

