Afetada pelas más conduta dos seus competidores, Shannon Rowbury está agora prestes a obter uma medalha de bronze <unk> uma espera de doze anos desde a sua primeira corrida.

Parte dela estava eufórica e revigorada por participar da rodada final de uma segunda competição internacional de esportes, e o rugido ensurdecedor da multidão era algo que ela nunca havia experimentado antes - tão intenso que parecia que a terra estava vibrando dentro da Arena de Londres.

Rowbury descreve isso como "a experiência mais intensa fora do corpo que já tive em toda a minha vida", com o barulho ficando cada vez mais alto à medida que ela e seus colegas competidores se aproximavam da linha de chegada.

No entanto, apesar do espetáculo cativante, o evento também carregava um segredo sinistro, uma camada de corrupção trazida por várias transgressões de dopagem que vieram à tona mais tarde. Hoje, a final feminina dos 1.500 metros nos Jogos Olímpicos de Londres de 2012 é considerada uma das corridas mais corruptas da história do atletismo.

Resultados iniciais dos 1.500m femininos (Londres 2012)

Aslı Çakır Alptekin - Desclassificada

Gamze Bulut - Desclassificada

Maryam Yusuf Jama

Tatyana Tomashova - Desclassificada pendente

Abeba Aregawi

Shannon Rowbury

Natallia Kareiva - Desclassificada

Lucia Klocová

Ekaterina Kostetskaya - Desclassificada

Lisa Dobriskey

Laura Weightman

Hellen Obiri

Morgan Uceny - DNF

Dos 13 atletas que competiram, cinco terão seus resultados revogados devido a infrações de dopagem. Isso inclui Aslı Çakır Alptekin e Gamze Bulut, as duas corredoras turcas que ficaram em primeiro e segundo lugares, e, mais recentemente, a russa Tatyana Tomashova, que foi promovida ao segundo lugar após terminar originalmente em quarto.

É por isso que Rowbury tem sentimentos mistos sobre a corrida; só agora, mais de uma década depois, ela pode começar a ver a experiência sob uma luz mais favorável.

A premiação surpresa da medalha de bronze

Recentemente, o Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) deu a Tomashova uma suspensão de 10 anos por dopagem após amostras que ela forneceu em junho e julho de 2012 terem testado positivo para esteróides anabolizantes - apesar de ela ter afirmado durante o julgamento que nunca havia usado substâncias proibidas.

Os resultados de Tomashova entre junho de 2012 e janeiro de 2015 também serão desclassificados, e ela tem até 3 de outubro para apresentar um recurso. A CNN entrou em contato com a equipe jurídica de Tomashova para obter mais comentários.

Com uma chegada inicial em sexto lugar nas Olimpíadas, Rowbury agora está prestes a receber a medalha de bronze - mais de 12 anos depois. Se isso acontecer, ela se tornaria a primeira mulher americana a ganhar uma medalha de 1.500m no atletismo nas Olimpíadas, mesmo que esse reconhecimento chegue uma década tarde.

Após ler a declaração do TAS, Rowbury disse que "começou a tremer", então desabou em lágrimas nos braços do marido - uma liberação de 12 anos de dor e uma conquista pela qual ela ansiava há muito tempo.

“Atletas em nossa situação geralmente ficam no escuro”, diz ela à CNN Sport. “É incrivelmente emocionante porque você espera que, depois dessa coisa que você suspeitou por tanto tempo, a justiça finalmente seja feita ... Depois de 12 anos, eu tinha desistido de esperar que isso acontecesse.”

‘O aspecto mais devastador’

A carreira atlética de Rowbury chegou ao fim em 2018, em torno do momento em que ela ficou grávida de sua filha. Ela competiu em cinco campeonatos mundiais, ganhando bronze nos 1.500m em 2009, e em três Olimpíadas: Beijing 2008, London 2012 e Rio 2016.

De todos os desafios que ela enfrentou em sua carreira, foi a crença de que alguns de seus rivais estavam fazendo doping que a incomodou mais.

“Isto não é fácil”, diz Rowbury. “Não chorei muito, mas houve alguns momentos que realmente atingiram um nervo ... Foi o aspecto mais decepcionante.

“Foi a parte mais devastadora”, ela acrescenta. “O doping no esporte ... Nessas corridas, não é apenas físico - é sobre dar tudo o que você tem, seu coração, sua alma. Estou dando tudo o que tenho para trazer resultados que deixem todos orgulhosos.”

A quantidade de energia que ela dedicou à sua carreira, somada ao fato de que alguns de seus colegas competidores estavam fazendo doping, tornou o atletismo profissional um espaço difícil para Rowbury navegar.

Após se aposentar, ela disse que nem mesmo conseguiu assistir às Olimpíadas de 2021 em Tóquio, tamanha sua sensação de desilusão com o esporte. Ela trabalhou como analista para a NBC durante este ano dos Jogos em Paris, mas ainda estava atormentada por um senso de decepção persistente.

“Foi uma experiência agridoce porque assisti essas corridas e fiquei feliz que parecia estar em uma folha limpa”, diz Rowbury. “Mas também fiquei decepcionada novamente por ter chegado uma década tarde demais para fazer parte disso.”

A mulher de 40 anos não está sozinha em sua situação. Sua colega americana de equipe, Alysia Montaño, também descobriu este ano que, após ter terminado originalmente em quinto nos 800m, agora receberá uma medalha de bronze dos Jogos Olímpicos de Londres devido a violações de dopagem de seus rivais.

Rowbury fica emocionada ao pensar em como seu caminho na carreira poderia ter sido diferente se ela tivesse recebido uma medalha olímpica naquela época. Ela teria provavelmente ganho mais dinheiro e obtido mais contratos de patrocínio. Ela compartilhou esse sentimento com a CNN, dizendo: "Não tenho energia para mergulhar nisso ainda, mas nunca quis parecer amarga ou desencantada, então eu apenas varri isso para debaixo do tapete. Agora, estou grata pela chance de rever e discutir isso sob uma luz positiva."

Olhando para o futuro, Rowbury já considerou a possibilidade de receber sua medalha de bronze nas Olimpíadas de 2028 em Los Angeles, com sua família e amigos presentes para testemunhar o momento. "Há uma parte de mim que acha que isso seria uma maneira incrível de encerrar essa jornada louca", diz ela.

Ela também tem outros objetivos na corrida em mente. Rowbury está prestes a correr seu primeiro maratona em Nova York no dia 3 de novembro, e o treinamento para esse evento a ajudou a reavaliar sua relação com o esporte.

Como uma ex-atleta de tempo integral, ela admite que tinha "eliminado toda a diversão" no final de sua carreira profissional. Mas agora, ela está descobrindo novas maneiras de aproveitar o esporte, como usar corridas como uma chance de limpar a cabeça, conectar-se com seu corpo e conectar-se com a comunidade local de corrida. "Foi um processo de cura real", diz ela.

A possível medalha de bronze de Rowbury no evento de 1.500m feminino nas Olimpíadas de Londres de 2012, resultado de infrações de doping de outros atletas, destaca o impacto da corrupção no esporte. A prática do atletismo, especialmente a corrida de longa distância, pode ser desafiadora devido à presença de doping, o que torna difícil para atletas limpos como Rowbury navegarem no cenário competitivo.

