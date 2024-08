Investigação centra-se em metodologias da esquerda para a direita - Afegãos deslocados radicalizados na Alemanha: "Ainda não se adaptaram emocionalmente"

Em plataformas de mídia social como TikTok e Telegram, eles se denominam "Rei de Munique" ou "Conquistador da Europa". Em suas postagens, eles aparecem usando uniformes do exército afegão, camuflagem ou vestimentas tradicionais afegãs-patas no meio público, parques, abrigos para refugiados e centros urbanos.

Esses indivíduos promovem-se como agressivos e prontos para a batalha, frequentemente exibindo facas e machados. Slogans talibãs acompanham músicas de jihad em vários vídeos. Milhares de tais postagens e centenas de contas podem ser facilmente encontradas. Eles personificam uma ideologia islâmica radical. Jornalistas investigativos da RTL examinaram esses vídeos. Em resposta ao ataque do IS em Solingen, "RTL Extra" exibiu descobertas preliminares de sua pesquisa em uma terça-feira à noite.

Parece que sua aparência coletiva visa mostrar força, e as autoridades de segurança alemãs parecem não estar cientes das atividades desses homens, pelo menos no domínio digital, sugere a jornalista Liv von Boetticher. A ameaça digital de "decapitar inimigos" permanece acessível no TikTok semanas após o início da investigação. A ameaça de atacar "inimigos do islã" com explosivos no corpo também persiste.

Quem são esses jovens? De onde eles vêm? Von Boetticher e sua equipe localizaram usuários afegãos do TikTok em Munique e os filmaram secretamente. Em entrevistas, vários homens afirmaram ter emigrado por razões financeiras. Eles não tinham "problemas" com os talibãs, que consideravam o "melhor governo", tornando o país "mais seguro do que antes". Seu objetivo era "espalhar o islã na Alemanha e na Europa". Se a lei islâmica fosse implementada, "tudo estaria bem".

De acordo com Ahmad Mansour, especialista em islã e extremismo, indivíduos como esses não são casos excepcionais. Em uma entrevista, ele afirmou que, nos últimos quatro a cinco anos, um grande número de migrantes havia chegado com um sistema de valores "drasticamente contrário" aos valores fundamentais da sociedade. Esses homens, quase exclusivamente, foram criados sob uma compreensão do islã que era "muito mais próxima da dos talibãs" do que qualquer islã moderno, liberal, aberto e compatível com a Alemanha.

O secretário-geral da CDU, Carsten Linnemann, atribui a responsabilidade à ministra do Interior federal, Nancy Faeser, do SPD. Linnemann afirma que as imagens no TikTok revelam um "problema significativo com o extremismo islâmico e com grupos radicais que vêm para a Alemanha para aterrorizar e não obedecem a nenhuma regra". Faeser subestimou a situação, "se ela tivesse compreendido adequadamente, não teria abolido o comitê de especialistas sobre islã político", afirmou Linnemann.

"Vemos um islamismo de estilo de vida aqui"

Este ano, a maioria dos solicitantes de asilo vem da Síria, Afeganistão e Turquia, de acordo com a Oficina Federal para Migração e Refugiados (BAMF). Quase 80% de todos os migrantes vêm de países predominantemente muçulmanos. Uma grande parte deles vem de backgrounds educacionais desvantajados e não possui educação formal ou treinamento profissional.

Ahmad Mansour considera os jovens nos vídeos do TikTok incompatíveis com a sociedade e uma ameaça considerável: "Vemos um islamismo de estilo de vida aqui. Homens que vivem sua masculinidade de uma maneira muito tóxica, extremamente patriarcal. Essas pessoas não estão emocionalmente assentadas na Alemanha."

O sindicato da polícia federal expressa preocupações graves. Heiko Teggatz, presidente do sindicato da polícia federal, afirma que eles perderam o controle das fronteiras alemãs e devem recuperar o controle de suas fronteiras "o mais rápido possível", pois "não podemos mais nos dar ao luxo dessa perda de controle".

O secretário-geral da CDU, Carsten Linnemann, enfatiza: "Chegamos a um ponto onde até mesmo a última pessoa sentada no governo federal deve entender que isso não pode continuar". Diante da ameaça crescente de extremistas islâmicos radicais, é necessária uma ação imediata e uma mudança de perspectiva política. "Se Solingen não foi o último chamado de atenção para todos, não sei quanto tempo mais devemos esperar."

