AFCON: O relatório sobre o esmagamento mortal no estádio vai centrar-se em quem fechou o portão que causou a perda de vidas

Pelo menos oito pessoas morreram e 38 ficaram feridas no incidente de segunda-feira durante o jogo da Taça das Nações Africanas (AFCON) entre os Camarões e as Comores.

O choque ocorreu na entrada sul do estádio, quando os adeptos tentavam assistir ao jogo dos oitavos de final, que terminou com a vitória dos Camarões por 2-1.

"Se [o portão] estivesse aberto, [os espectadores] teriam passado e ele foi fechado por razões inexplicáveis", disse o presidente da CAF, Patrice Motsepe, durante uma conferência de imprensa na terça-feira.

"Se o portão estivesse aberto como era suposto, não teríamos tido esta perda de vidas".

Motsepe também prometeu que tal incidente "nunca mais acontecerá" num torneio da AFCON, acrescentando que "houve coisas que deveriam ter sido previstas".

Ele disse: "Há tolerância zero, tolerância zero absoluta em circunstâncias que podem resultar em ferimentos ou na perda da vida de pessoas num estádio.

Foi também confirmado na conferência de imprensa que o jogo dos quartos de final da AFCON, que deveria ser disputado no Estádio Olembe no domingo, será transferido para o Estádio Ahmadou Ahidjo em Yaoundé, sujeito à aprovação do comité executivo da CAF.

De acordo com um comunicado do Governo dos Camarões, 31 pessoas sofreram ferimentos ligeiros e sete ficaram gravemente feridas no acidente.

"Perante esta tragédia, cuja gravidade provocou emoção e consternação, o Chefe de Estado [Paul Biya] envia as suas mais tristes condolências às famílias duramente atingidas, bem como os seus votos de rápidas melhoras aos feridos, a quem envia a profunda compaixão de toda a nação", acrescenta o comunicado.

Os mortos foram levados para o Centro de Emergência de Yaoundé, enquanto os feridos foram divididos entre quatro unidades de saúde em Yaoundé.

Num comunicado de terça-feira, a FIFA - organismo que rege o futebol a nível mundial - enviou "as mais profundas condolências às famílias e amigos das vítimas que perderam a vida".

E acrescentou: "Os pensamentos e as orações da comunidade futebolística mundial estão com as vítimas, com os feridos neste incidente e com todo o pessoal da CAF e da Federação Camaronesa de Futebol neste momento difícil".

O incidente de segunda-feira ocorreu um dia depois de outra tragédia na capital.

Pelo menos 16 pessoas morreram quando um incêndio destruiu uma discoteca na madrugada de domingo, de acordo com um comunicado do governo. Outras oito pessoas ficaram gravemente feridas e encontram-se nos cuidados intensivos.

Numa conferência de imprensa realizada no local, o diretor do Hospital Central de Yaoundé afirmou que várias pessoas se encontravam em estado crítico.

Explosões de fogos de artifício provocaram um incêndio no teto da discoteca Liv, dando origem a duas fortes explosões que provocaram o pânico entre os presentes no local, segundo o comunicado do Ministério da Comunicação dos Camarões.

Biya ordenou uma investigação aprofundada sobre o incidente e enviou as suas condolências às famílias das vítimas, acrescentou o comunicado do governo.

Joel Kouam, da CNN, fez a reportagem a partir dos Camarões e Mitchell McCluskey escreveu a partir de Atlanta. Niamh Kennedy, Nimi Princewill e Schams Elwazer da CNN contribuíram para este relatório.

Fonte: edition.cnn.com