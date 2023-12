Adreian Payne, antigo jogador da NBA, é morto a tiro em Orlando

Os agentes do Gabinete do Xerife do Condado de Orange responderam a um tiroteio pouco depois da uma da manhã, hora de Leste, na segunda-feira, onde encontraram Payne, de 31 anos, baleado.

O atirador, mais tarde identificado pela polícia como Lawrence Dority, permaneceu no local e foi transportado para a sede do Gabinete do Xerife do Condado de Orange, onde foi entrevistado por detectives de homicídios.

Dority foi detido com base num mandado de captura por homicídio em primeiro grau e transportado para a cadeia de Orange County, segundo o comunicado. Não se sabe ainda se tem advogado constituído e desconhece-se o motivo do tiroteio.

Payne destacou-se ao jogar quatro épocas no centro dos Michigan State Spartans, onde a sua equipa venceu por duas vezes o Campeonato da Conferência Big Ten.

Foi recrutado na primeira ronda do draft de 2014 da NBA pelos Atlanta Hawks e jogou quatro épocas na NBA com os Hawks, os Minnesota Timberwolves e os Orlando Magic.

Chegou a jogar a nível internacional, incluindo na China, Grécia, França, Turquia e Lituânia, de acordo com um comunicado de imprensa do programa de basquetebol masculino do Estado do Michigan.

"Estou em choque com a trágica notícia da morte de Adreian Payne", disse o treinador de basquetebol masculino da Michigan State, Tom Izzo, num comunicado. "As nossas orações estão com a sua família, colegas de equipa e entes queridos", afirmou.

"Adreian era amado pelos seus colegas de equipa e treinadores, que respeitavam a sua evolução como jogador e como pessoa. Chegou ao Michigan State com muito talento em bruto e trabalhou para atingir o seu objetivo de se tornar um jogador da NBA.

Izzo acrescentou que Payne será recordado pelos adeptos dos Spartans pelo seu "coração bondoso" e pela sua amizade com Lacey Holsworth, uma criança de oito anos que foi atingida por um neuroblastoma em 2012, antes de falecer em 2014.

"Hoje é um dia difícil e triste para a família do basquetebol espartano. Após a formatura, Adreian regressava regularmente a East Lansing", acrescentou Izzo.

"Ao fazê-lo, desenvolveu e reforçou relações com jogadores de todas as épocas. Hoje, ouvi falar de muitos desses jogadores, cada um deles com um desgosto e cada um deles com uma recordação carinhosa de Adreian", afirmou.

Fonte: edition.cnn.com