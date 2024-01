Adolescentes fazem história para o Irão e o Quénia no Open da Austrália

A iraniana Meshkat al-Zahra Safi e a queniana Angella Okutoyi alcançaram ambos marcos históricos no primeiro Grand Slam do ano e têm vindo a inspirar a próxima geração de talentos.

No domingo, Okutoyi tornou-se a primeira rapariga do Quénia a vencer um jogo do Grand Slam de juniores e não mostra sinais de abrandamento.

Depois de vencer a australiana Zara Larke em três sets na terça-feira, é agora a primeira queniana a chegar à terceira ronda de um Grand Slam em qualquer prova de singulares.

"Estou feliz por representar o meu país e toda a gente no meu país. Isso dá-me motivação e acredito que dá motivação às crianças quenianas para acreditarem que podem fazê-lo", disse ela após a sua vitória.

Entretanto, Safi fez história no domingo ao tornar-se a primeira iraniana - rapaz ou rapariga - a vencer um jogo do Grand Slam de juniores.

A jovem de 17 anos derrotou a australiana Anja Nayar por 6-4 6-3 no Open da Austrália de juniores, o que constituiu mais um ponto alto da sua já impressionante carreira de caloira.

"Queria dizer sobre o meu jogo de hoje que, graças a Deus, consegui ter um bom desempenho no meu primeiro jogo contra uma adversária australiana do país anfitrião", disse ela num vídeo para o canal desportivo Varzesh 3.

Ela também agradeceu aos "queridos iranianos por todas as suas mensagens de apoio e energia".

Inspirar a próxima geração

De acordo com a Federação Internacional de Ténis(ITF), Safi ganhou 10 títulos de juniores, tanto em singulares como em pares, no ano passado e subiu no ranking de juniores para o 74º lugar no mundo.

Tornou-se também a primeira jogadora do Irão a ser classificada entre as 100 primeiras do ranking de juniores e está entusiasmada com o seu sucesso para motivar mais raparigas a praticar este desporto.

Safi perdeu na ronda seguinte para a belga Sofia Costoulas - 6-0 6-2 - na terça-feira, mas está determinada a inspirar outras.

"Embora este não seja o meu objetivo final, sinto-me muito bem por ser uma motivação para outras jogadoras juniores iranianas e por as encorajar", disse Safi à ITF antes do início do Open da Austrália.

"Nos últimos anos, talvez a crença dos jogadores iranianos tenha sido a de que é difícil conseguir algo a nível internacional.

"Espero que as minhas melhorias encorajem os jogadores e os treinadores a duplicar os seus esforços."

Safi já reconheceu anteriormente as dificuldades de se desenvolver como tenista no Irão - onde os recursos são escassos - mas está determinada a continuar a progredir nas fileiras.

No Irão, o desporto e a política sempre se misturaram e os atletas são sujeitos a uma enorme pressão para cumprirem um conjunto de regras.

Passei por momentos muito difíceis

Já houve vários exemplos de atletas que fugiram do país por receios de segurança.

"Para chegar a este ponto, passei por momentos muito difíceis, porque jogar ténis profissional no meu país é muito difícil", acrescentou à ITF.

"Tive muita dificuldade em jogar torneios, em obter vistos e não tive patrocinadores muitas vezes.

"Mas se eu tivesse uma mensagem para outros jovens como eu, diria apenas: 'Não desistam dos vossos sonhos'. Quando comecei, toda a gente no Irão dizia que era impossível e que eu não podia jogar Grand Slams, especialmente a minha mãe.

"Foi por isso que nunca contei o meu sonho a ninguém, continuei a insistir. Quero dizer às pessoas: 'Continuem a insistir e a acreditar no vosso sonho'. Atingir este sucesso hoje é muito importante e espero poder continuar a fazê-lo."

