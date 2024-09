- Adolescente morre por cair de um deck de observação em Harz.

Um adolescente de 17 anos encontrou seu fim trágico, despencando cerca de 40 metros, de uma plataforma de observação comunitária localizada no Hexentanzplatz em Thale (Harz). O médico que atendeu, do time de resgate de montanha, só pôde confirmar a morte do adolescente, como informado pelas autoridades locais de Halberstadt. Os relatórios preliminares sugerem que ele escalou o parapeito da plataforma durante a tarde de domingo. Testemunhas haviam entrado em contato com os serviços de emergência.

A recuperação do corpo do jovem foi auxiliada por um helicóptero da polícia. A lei está atualmente classificando o incidente como uma infeliz falha. Os detalhes específicos ainda estão sendo investigados, como dito. Muitos meios de comunicação haviam disseminado informações sobre esse infeliz evento.

