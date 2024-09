Adiamento do julgamento de morte de Diego Maradona previsto para 2025

Em San Isidro, cidade suburbana próxima a Buenos Aires, um órgão judicial concedeu, pela segunda vez, uma prorrogação a três dos oito acusados, adiando o julgamento, inicialmente marcado para 4 de junho, para 1º de outubro, agora agendado para 11 de março. De acordo com o jornal argentino La Nación.

A lenda do futebol, que liderou a vitória da Argentina na Copa do Mundo duas vezes, em 1986, faleceu em novembro de 2020, aos 60 anos, após falência cardíaca e cirurgia no cérebro.

Indivíduos envolvidos na morte do ex-jogador do Boca Juniors e do Napoli incluem seu neurocirurgião, psicólogo, psiquiatra e equipe de enfermagem. Eles podem enfrentar prisão de oito a 25 anos, de acordo com as acusações.

