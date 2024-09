Adeyemi, da BVB, expressa preocupação com o comportamento de celebração da DFB: deveria ser rotina

Após sua impressionante atuação nos jogos internacionais da U21, o atacante do Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, estabeleceu altas expectativas para si mesmo. Após marcar cinco gols em vitórias contra Estônia e Israel, o jogador de 22 anos expressou sua satisfação, declarando: "Isso é o que eu vim fazer aqui - contribuir para as vitórias da equipe e aumentar minha própria confiança marcando gols ou dando assistências. Eu consegui isso e estou muito satisfeito."

Adeyemi agora retorna a Dortmund com renovada confiança, tendo marcado duas vezes contra Israel e três vezes em Tallinn. Antecipando uma continuação do bom momento, o técnico Antonio Di Salvo reconheceu: "O objetivo era aumentar sua confiança. No final das contas, ele precisa dar um passo à frente no clube." Embora tenha dado uma assistência em três jogos do clube nesta temporada, Adeyemi ficou aquém na temporada passada, marcando apenas cinco gols e dando duas assistências em 34 jogos.

Antes, questionamentos surgiram sobre o desempenho de Adeyemi após sua decisão de não participar da equipe U21 em novembro de 2023, após não ter sido selecionado pelo Bundestrainer Julian Nagelsmann. Ele enfrentou críticas por essa decisão.

Vitória sobre a Bulgária garantiria a classificação para a Eurocopa

Agora, é água passada. Adeyemi está determinado a mostrar seu talento em Dortmund e recuperar sua vaga na seleção principal. Di Salvo expressou confiança, mencionando que não está preocupado com a perspectiva de Adeyemi jogar para Nagelsmann em vez dele, enfatizando: "Não há lugar para preocupação."

Com uma sequência de gols, a equipe U21 avança confiantemente rumo aos finais da Eurocopa, agendados para o próximo verão na Eslováquia. Di Salvo elogiou a agressão ofensiva da equipe, expressando: "A equipe estava ansiosa para marcar gol após gol. Isso é apenas um sinal positivo." Embora a maior vitória da história da seleção alemã U21 tenha sido o 11:0 contra San Marino em 2009, a equipe conseguiu uma vitória impressionante de 10:1 contra a Estônia.

Nick Woltemade do Stuttgart e Nicolo Tresoldi do Hannover 96, além de vários outros jogadores, contribuíram para o placar histórico, com 10 diferentes marcadores no total. Os gols de Adeyemi não foram o único destaque, com Di Salvo reconhecendo: "Podemos saborear essa vitória pelo momento, dadas as gols que marcamos. No entanto, já estamos olhando para frente. Nosso objetivo é selar o acordo contra a Bulgária em 11 de outubro em Regensburg."

Uma vitória contra a Bulgária confirmaria a classificação da equipe para a Eurocopa, enquanto um empate contra a Polônia, agendado quatro dias depois, ainda seria suficiente. Se a equipe alemã inesperadamente não conseguir garantir a vitória do grupo, eles ainda têm uma promissora chance de garantir um dos três melhores lugares de vice-campeão, que também concede a classificação para a Eurocopa.

O impressionante momento de forma de Adeyemi na equipe U21, com gols contra Israel e Estônia, reacendeu sua paixão pelo futebol em Dortmund. A vitória da equipe contra a Estônia, com um placar de 10-1, foi um testemunho de sua agressão ofensiva, com Adeyemi contribuindo para o placar.

Leia também: