Adeus à RTL Direct de forma descontraída

O apresentador de notícias de 74 anos, Jan Hofer, recentemente encerrou sua parceria com o programa de notícias "RTL Direkt" e sua plataforma de streaming RTL+. Durante seu discurso de despedida, ele mencionou sua surpresa, a colega e apresentadora de notícias Pinar Atalay (46), que fez uma visita ao estúdio, como revelado em um clipe compartilhado na conta do Instagram de Hofer.

Após Atalay elogiá-lo, destacando sua impressionante carreira como apresentador de notícias no "Tagesschau" e se referindo a ele carinhosamente como "o único 'Mister News'", Hofer respondeu: "Acho que estive lá, independentemente do que acontecesse. Por décadas, tenho invadido os quartos de dormir das pessoas". Calmo e segurando um buquê de flores, Hofer continuou: "Estou bem. Não estou desaparecendo completamente. Vocês podem me ver aqui e ali, mas não no 'RTL Direkt'".

Hofer também compartilhou seu discurso de despedida no Instagram, incluindo uma piada: "Aposto que nos encontraremos novamente em algum lugar - mas definitivamente não na selva, isso é para as verdadeiras lendas", ele riu.

Com a partida de Hofer, Atalay será a única apresentadora principal. Eles tinham dividido as funções desde agosto de 2021. Lothar Keller (59), que anteriormente fazia parte da equipe de apresentação estendida do "RTL Nachtjournal", vai cobrir temporariamente.

Assuntos familiares

A mudança de carreira de Hofer foi motivada por preocupações familiares. Ele revelou ao "Redaktionsnetzwerk Deutschland" que sua vida cotidiana e tempo com a família, especialmente com sua esposa e filho, foram afetados. Passar mais da metade do ano em Berlim para o "RTL Direkt", enquanto sua família mora em Mallorca, tinha cobrado seu custo pessoal.

Hofer se casou com sua parceira 28 anos mais nova, Phong Lan, e mãe de seu filho nascido em 2015, em outubro de 2018. Além disso, ele também tem três filhos de um relacionamento anterior.

Foi um prazer trabalhar com você por tantos anos, Hofer disse durante seu discurso de despedida emocionado. Apesar de se despedir do RTL Direkt, ele garantiu a seus seguidores que eles ainda podem vê-lo aqui e ali.

