- Acordo de arrendamento para Draisaitl: 112 milhões de dólares prorrogados até 2033

Leon Draisaitl, uma das grandes estrelas do hóquei no gelo na América do Norte, assinou uma extensão de contrato sem precedentes com o Edmonton Oilers da NHL. O fenômeno alemão, que estava prestes a deixar o time em 2025, agora ficará por mais oito anos. Este acordo garante a Draisaitl uma média anual de $14 milhões. O Oilers anunciou isso publicamente.

De acordo com relatórios da mídia, este contrato colocará Draisaitl na posição de jogador de hóquei no gelo mais bem pago do mundo, ultrapassando o atual salário anual de Auston Matthews dos Toronto Maple Leafs de $13,25 milhões. Apesar do Oilers não ter conquistado a Copa Stanley, o campeonato da NHL, com Draisaitl no elenco, ele permanece fiel a Edmonton. Neste temporada, eles foram derrotados na final pelos Calgary Flames.

Ao explicar sua decisão, Draisaitl disse: "Edmonton respira e vive hóquei. O apoio dos fãs aqui é extraordinário." Ele também expressou otimismo sobre levantar a Copa Stanley com o Oilers em breve, "Construímos uma equipe fantástica ao longo dos anos com a qual me sinto em casa. Temos ambições significativas."

O GM do Oilers, Stan Bowman, comentou: "Hoje marca um dia histórico para o Edmonton Oilers." Em suas palavras, "O compromisso de Leon com esta equipe, a cidade e os fãs do Oilers em todo o mundo não pode ser subestimado. Sua ambição de trazer o título da Copa Stanley para Edmonton impulsiona tudo o que ele faz, no gelo e fora dele."

Draisaitl, draftado em 2014 como a terceira escolha do ano globalmente, desde então quebrou recorde após recorde. "Hoje é um dia marco para o Edmonton Oilers", disse Bowman. Desde então, o filho do ex-jogador da seleção alemã Peter Draisaitl quebrou vários recordes. "Este é um dia monumental para o Edmonton Oilers", acrescentou Bowman. Em cinco temporadas, Draisaitl marcou consistentemente mais de 100 pontos por ano. Ele ultrapassou 50 gols três vezes e liderou a liga em 2020. No mesmo ano, foi coroado o jogador mais valioso e melhor da NHL. Esses feitos foram inéditos para um jogador alemão na NHL. Em 2020, Draisaitl juntou-se à lenda do basquete Dirk Nowitzki como Esportista do Ano da Alemanha.

Dado sua origem alemã, a conquista de Draisaitl como Esportista do Ano em 2020 foi notavelmente significativa para os fãs do desporto alemão. A decisão do Oilers de estender o contrato de Draisaitl e manter um talento alemão de ponta na NHL é um reforço para o hóquei no gelo internacional.

