- Aconteceu-lhe uma doença e está a perder o controlo.

Pela primeira vez na história, um Trial da Selva ocorreu sem a presença do Dr. Bob! No 14º dia da temporada atual de "Eu Sou uma Celebridade... Me Tire Daqui!", atualmente transmitida pela RTL+ e RTL, ocorreu esse evento sem precedentes após uma sequência de 20 anos. Robert "Bob" McCarron (74), nativo britânico-australiano, não pôde comparecer ao programa devido a uma doença. O Dr. Bob tem sido uma parte integrante do programa desde sua primeira temporada em 2004.

"Ele está realmente doente", anunciou a apresentadora Sonja Zietlow (56) aos participantes do dia, Elena Miras (32) e Georgina Fleur (34), durante a filmagem do episódio em maio.

Jan Köppen Assume o Cargo do Dr. Bob

De acordo com o relatório do canal, o artista de efeitos especiais e técnico de emergência médica Jan Köppen (41) o substituiu. Köppen também perdeu o início da série filmada na África do Sul devido a problemas de saúde - Zietlow apresentou o programa sozinha.

No entanto, a ausência do Dr. Bob não será um caso isolado. Köppen deve assumir o cargo no dia 15 para briefar os participantes sobre as medidas de segurança envolvidas nas tarefas.

As identidades dos participantes desse dia ainda não foram decididas. No entanto, fica claro que pelo menos um, ou possivelmente mais, dos participantes restantes participará. Além de Miras e Fleur, esses incluem Kader Loth (51), Danni Büchner (46), Sarah Knappik (37), Mola Adebisi (51), Gigi Birofio (25) e Eric Stehfest (35).

A temporada especial, "Eu Sou uma Celebridade... Confrontos da Lenda da Selva" (com o último episódio disponível via RTL+, e transmitido no dia seguinte na TV linear RTL), já disse adeus a Thorsten Legat (55), Giulia Siegel (49), Winfried Glatzeder (79), Hanka Rackwitz (55) e David Ortega (39).

"E quanto ao substituto do Dr. Bob na próxima tarefa?", pode perguntar um dos participantes, possivelmente Kader Loth ou Danni Büchner, curioso sobre a mudança no protocolo habitual.

" Esse seria o Jan Köppen", Sonja Zietlow pode responder, respondendo à pergunta com um tom tranquilizador, "ele é um artista de efeitos especiais experiente e técnico de emergência médica".

