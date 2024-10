Ações inesperadas do pessoal da DFB estão a provocar frustração.

Manuel Neuer já não está na foto, Marc-André ter Stegen gravemente ferido: o futuro da posição de goleiro da seleção alemã de futebol está incerto. O técnico Julian Nagelsmann trouxe Janis Blaswich como terceiro goleiro. Alguns especialistas acham essa escolha peculiar.

Acreditava-se que o problema da posição de goleiro na seleção alemã iria se resolver sozinho: o titular perennial Manuel Neuer já não está mais, e seu substituto Marc-André ter Stegen está gravemente ferido. O membro de longa data Kevin Trapp também está atualmente fora. Isso deixa o técnico Julian Nagelsmann com poucas opções. Oliver Baumann e Alexander Nübel eram escolhas certas para a Liga das Nações. Mas quem seria o terceiro homem? Bernd Leno do FC Fulham parecia a escolha óbvia. A exposição constante a jogadores de alto nível na Premier League o tornava o candidato ideal.

No entanto, as coisas não saíram como esperado. Leno está fora, e em vez disso, Janis Blaswich está na lista. O jogador de 33 anos, atualmente emprestado do RB Leipzig para o Red Bull Salzburg, é o titular indiscutível lá e joga na Liga dos Campeões. Essa sequência impressionante convenceu Nagelsmann a incluí-lo. Blaswich também havia impressionado quando esteve com a equipe principal anteriormente. Nagelsmann o chamou de "perfeito" como terceira opção. No entanto, muitos especialistas discordam. A decisão está causando um rebuliço. O ex-jogador da seleção e especialista da TV Lothar Matthäus, por exemplo, acha surpreendente.

"Isso é bastante surpreendente para mim", disse Matthäus à RTL/ntv e sport.de. "Eu não tinha ele na minha lista. Ele não entregou as apresentações de destaque em Salzburg que teve no RB Leipzig. Eu estava esperando Bernd Leno, já que Trapp ainda está ferido." Matthäus considerou Leno a escolha mais experiente para o técnico da seleção.

O ex-campeão europeu e antigo funcionário Fredi Bobic foi ainda mais crítico com a nomeação. "Bernd Leno está completamente ausente. Não consigo entender por que ele não está lá", disse Bobic na Sky. "A mistura que vejo agora não me agrada nada." O ex-goleiro da seleção Roman Weidenfeller também achou a decisão do técnico surpreendente. "Bernd Leno tem, na minha opinião, a maior experiência internacional. É bastante surpreendente que ele não esteja nem mesmo em consideração agora. Para mim, Bernd Leno é definitivamente um goleiro nacional que deveria estar na seleção."

Uma possível razão para a omissão de Leno: ele não teria uma boa relação com Ter Stegen. Ter Stegen é esperado para retornar à posição número um assim que estiver completamente recuperado, como Nagelsmann confirmou: "Ele tem todo o tempo de que precisa para se recuperar completamente". Por enquanto, a disputa de goleiros é entre Baumann e Nübel. Nagelsmann prometeu ao veterano do Hoffenheim sua primeira aparição na seleção após uma longa espera: "Olli teve um início fantástico com muitos jogos impressionantes na Bundesliga e na Liga Europa. Ele merece uma chance na seleção nacional". No entanto, a situação é incerta: "Não sabemos 100% ainda se ambos irão jogar". Nübel, atualmente emprestado do Bayern para o Stuttgart, pode ter sua chance em Munique contra a Holanda.

