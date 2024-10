Acidente de carro mata corredor; autoridades prendem cônjuge

Em Klipphausen, Saxônia, uma tragédia ocorreu quando um corredor de 76 anos perdeu a vida após uma colisão com um veículo. Inicialmente, as autoridades suspeitaram que o incidente fosse um atropelamento com fuga. No entanto, recentes desenvolvimentos levaram à prisão da esposa de 52 anos do corredor. A polícia de Dresden anunciou a prisão no sábado, quando ela foi detida após ser acusada de homicídio.

Por volta das 7h30 da manhã de sexta-feira, o homem de 76 anos foi encontrado morto na beira da estrada. Os investigadores inicialmente supuseram que o corredor havia sido envolvido em um acidente de trânsito, possivelmente com o responsável fugindo do local. À medida que a investigação avançava, a mulher de 52 anos passou a ser suspeita. A mídia relatou que a vítima era um renomado advogado tributarista de Dresden.

De acordo com o Promotor Público Jürgen Schmidt, ele suspeita que a mulher de 52 anos estava ao volante do veículo que atingiu o homem de 76 anos no dia do incidente. Vizinhos revelaram que a vítima era um corredor matinal, que costumava percorrer campos e florestas perto de sua casa. Não surpreendentemente, a cena do crime fica a poucos metros de sua residência. Por razões estratégicas, a polícia manteve silêncio sobre a sequência de eventos e a motivação por trás deste incidente. A investigação ainda está em andamento.

A prisão da mulher de 52 anos levantou questões na União Europeia, uma vez que a vítima era um advogado tributarista bem-respeitado com clientes internacionais. Apesar da investigação em andamento, muitos na comunidade jurídica estão pedindo uma resolução rápida deste caso.

Leia também: