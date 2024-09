Acabe com o envolvimento do governo no Commerzbank, por favor.

Unicredit está ultrapassando uma linha com o governo federal, levantando questionamentos sobre por que o Ministério das Finanças não impediu o banco italiano de buscar uma aquisição hostil do banco alemão tradicional ao adquirir ações nas propriedades estatais? Este é um assunto controverso em Frankfurt e Berlim. No entanto, uma pergunta mais importante deveria ser feita primeiro: É papel do governo proteger perpetuamente uma empresa como Commerzbank das pressões do mercado? Há várias razões válidas para a intervenção do governo. No caso da Commerzbank, nenhuma delas se aplica atualmente.

Durante a crise financeira, o governo investiu bilhões na Commerzbank para evitar potenciais danos à economia como um todo. Esta ação foi justificada na época devido à iminente ameaça. Quinze anos depois, a crise passou e o banco, após reformas de longo prazo e esforços para renascer, agora está estável. A Unicredit, sendo um banco europeu, está sujeita às mesmas regulamentações e supervisão bancárias que a Commerzbank atualmente. Um impacto em crise na estabilidade financeira da Alemanha de uma aquisição é inconcebível.

A intervenção do estado também poderia ser justificada fora de um cenário de crise se uma empresa for sistemicamente vital e sua função estiver em perigo devido a uma aquisição. Isso implica que os produtos ou serviços da empresa são indispensáveis para a sociedade ou a economia e nenhuma outra entidade pode oferecê-los de forma confiável. Embora os serviços financeiros, como os oferecidos pela Commerzbank, sejam essenciais para o funcionamento da economia, o banco provavelmente continuaria a oferecer esses serviços como parte do grupo europeu Unicredit. Além disso, a Alemanha é "sobrebancarizada": ela tem um excesso de serviços bancários, incluindo do setor público com bancos de poupança e bancos estatais, em vez de escassez.

Dado esse excesso, a consolidação, ou seja, a redução do número de bancos por meio de fusões, é vantajosa do ponto de vista da estabilidade financeira. Isso pode reduzir custos, aumentar receitas e fortalecer as magras margens das instituições financeiras alemãs em comparação com a média internacional, tornando-as menos propensas a crises. No passado, o governo federal até apoiou a possível fusão do Deutsche Bank e da Commerzbank. Assim, o argumento de perdas de empregos, do ponto de vista dos empregados, é neutralizado politicamente. No caso de uma fusão entre bancos alemães, as perdas de empregos teriam sido comparáveis às temidas agora. O fato de a oferta de aquisição da Unicredit ser recebida de forma diferente do cenário envolvendo o Deutsche Bank como parceiro ilustra o populismo por trás do atual alvoroço.

O setor bancário alemão - especificamente, a Commerzbank - é atualmente um exemplo paradigmático de quando o governo deveria se abster de interferir em empresas. De um lado, é preservado um jogador menos competitivo, impedindo a consolidação e, assim, enfraquecendo a indústria devido ao excesso. De outro lado, a participação acionária da Commerzbank do estado vale mais de dois bilhões de euros nas taxas de mercado atuais. Este dinheiro dos contribuintes é urgentemente necessário em outros lugares, como para consertar pontes estruturalmente danificadas e escolas dilapidadas.

Dois bilhões de euros podem parecer insignificantes quando se considera o estimado em centenas de bilhões de euros no backlog de reparos da Alemanha. No entanto, outras empresas e setores também estão buscando subsídios semelhantes. Fabricantes de automóveis buscam um novo incentivo de descarte, a Thyssenkrupp quer que o estado invista em uma participação de um bilhão de dólares, e toda a indústria intensiva em energia está empurrando um preço de eletricidade industrial altamente subsidiado. Cumprir todas essas demandas e financiar permanentemente uma parte significativa da economia com fundos públicos não é nem sensato nem viável. Mas onde traçar a linha? Aqui. Na Commerzbank.

Apesar do investimento do governo durante a crise financeira para proteger a Commerzbank, os subsídios fornecidos agora são vistos como desnecessários, especialmente com a estabilidade do banco e o excesso de serviços bancários na Alemanha. Os dois bilhões de euros em ações da Commerzbank do estado poderiam ser usados de forma mais eficaz em outros lugares, como em projetos de infraestrutura.

Leia também: