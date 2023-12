AC Milan: A equipa que mais melhorou no futebol europeu ganha ritmo na luta pelo título da Serie A

O Milan derrotou o Torino por 2 a 0 no sábado, ampliando a vantagem dos rossoneri na liderança da Série A, enquanto a Internazionale, segunda colocada, empatou com a Roma no domingo.

Após 17 jogos - quase metade da temporada - o Milan tem 40 pontos, três a mais que a rival Inter e 10 a mais que a Juventus, embora o atual campeão tenha disputado duas partidas a menos que o líder da Série A antes do jogo de domingo contra o Sassuolo.

Mas não é apenas a impressionante forma do Milan no campeonato - perdeu apenas um jogo esta época - que está a dar aos adeptos do clube a confiança de que este pode ser o ano em que a equipa assegura o 19º scudetto.

Nos últimos 12 meses, o Milan tornou-se a equipa que mais melhorou na Europa, de acordo com um relatório de uma empresa líder em dados desportivos, publicado no início deste mês.

"O AC Milan melhorou mais do que qualquer outra equipa na Europa, de acordo com a classificação de futebol do Euro Club Index da Gracenote e Hypercube", refere o relatório da Gracenote.

O Euro Club Index baseia-se nos resultados em competição durante um período de quatro anos, com ênfase nos resultados recentes.

As equipas ganham ou perdem pontos de classificação dos adversários sempre que um jogo é disputado. O número de pontos ganhos ou perdidos depende da distância entre os dois clubes.

"O AC Milan é a única equipa que aumentou o seu Euro Club Index em mais de 500 pontos em relação ao ano passado", acrescenta o relatório da Gracenote. "No último ano, o AC Milan foi a equipa que mais melhorou o seu Índice Euro Club, em 531 pontos, de 2732 para 3263."

E acrescentou: "A melhoria do Milan significa que eles subiram de 47º melhor time na Europa há um ano para o número 20 agora".

LER: Jovem de 17 anos ilumina o futebol inglês com um golo - e um sorriso

O regresso de Zlatan

Os golos de Rafael Leaol e de Franck Kessie no primeiro tempo garantiram a vitória do Milan sobre o Torino, com os rossoneri ainda mais impulsionados pelo regresso de Zlatan Ibrahimovic após a lesão.

O talismã de 39 anos, que marcou 10 golos no campeonato esta época, entrou na segunda parte na vitória de sábado. A última vez que jogou pelo Milan foi a 22 de novembro.

"O importante é que o problema muscular ficou para trás, agora temos de o ajudar a encontrar o caminho de volta, porque esteve muito tempo fora", disse o treinador do Milan, Stefano Pioli, aos jornalistas. "É um jogador muito forte, um grande estímulo para toda a equipa."

A única derrota do Milan na Serie A aconteceu a 6 de janeiro, quando a Juventus pôs fim à série invicta de 27 jogos dos Rossoneri na liga, que remonta a março.

"Esperava esta reação após a derrota da Juve, porque somos uma equipa jovem mas forte", disse Pioli.

Na última década, o Milan tem terminado frequentemente a meio da tabela e não ganha um troféu importante desde 2011.

A última vez que o Milan participou na Liga dos Campeões foi na época de 2013-14.

Esta época, a Juventus está a tentar garantir o décimo título consecutivo da Serie A.

Fonte: edition.cnn.com