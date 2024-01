Abertura do museu de 800 milhões de dólares no antigo Palácio Real de Berlim

O novo complexo cultural, cujo orçamento final ultrapassou os 680 milhões de euros (mais de 800 milhões de dólares), de acordo com um porta-voz da imprensa, tem como objetivo organizar cerca de 1.000 eventos por ano e espera receber até 3 milhões de visitantes por ano. Embora o terraço exterior e os pátios estejam acessíveis ao público desde o ano passado, a abertura oficial do interior, em dezembro de 2020, teve de ser feita através de transmissão em direto.

Mas, à medida que a pandemia abranda e a Alemanha alivia as restrições, foram abertas seis exposições no primeiro e segundo andares do complexo.

Exploração colonial

Uma das exposições, "Beleza Terrível. Elefante - Homem - Marfim", explora a história do comércio mundial de marfim, num programa desenvolvido pelos Museus Estatais de Berlim, o Museu de História Natural e os Museus Nacionais do Quénia. A exploração colonial, que a exposição aborda, tornou-se o foco de um aceso debate durante o planeamento e a construção do Fórum Humboldt, que exibirá as colecções etnológicas de Berlim.

A Universidade de Humboldt organizou uma grande exposição sobre ciência, intitulada "Laboratório Humboldt: Depois da Natureza", também foi inaugurada na terça-feira. A exposição aborda o impacto das alterações climáticas e da perda de biodiversidade na sociedade e na democracia. Uma exposição destinada a crianças entre os 3 e os 10 anos, intitulada "Sente-se!", analisa porquê, quando, onde e como se sentam diferentes grupos e sociedades.

Entretanto, uma exposição permanente interactiva, "Berlin Global", explora, através de vários temas, a ligação de Berlim com o resto do mundo, incluindo a revolução, a guerra, o entretenimento e a moda. Uma quinta exposição é dedicada aos irmãos Alexander e Wilhelm von Humboldt, que deram o nome ao complexo. Nascido em 1769, Alexander foi um naturalista, explorador e geógrafo, enquanto Wilhelm, dois anos mais velho, se especializou em teoria política e filosofia da linguagem e da história.

A cave contém alguns vestígios das muralhas do palácio histórico e de um mosteiro dominicano medieval, escavado em 2008. Uma exposição arqueológica examina a história do local, enquanto fragmentos do palácio original de vários séculos estão expostos na Sala das Esculturas. Um vídeo panorâmico percorre oito séculos da história do sítio, sublinhando que "foi sempre um trabalho em curso ao serviço do poder".

Trabalho em curso

O Fórum Humboldt continuará a ser uma obra em curso durante mais algum tempo: O terceiro e quarto andares da ala oeste abrem em setembro, com exposições das colecções etnológicas e de arte asiática de Berlim. Entre elas, uma secção sobre o Japão com uma casa de chá, arte imperial chinesa e partes das colecções africanas. Nesse mês, é também inaugurado um restaurante no terraço.

O terceiro e quarto andares da ala leste, com o resto das colecções etnológicas e asiáticas, abrirão no primeiro semestre de 2022. Entre estas contam-se secções sobre a história da diáspora afro-brasileira na região amazónica, a diversidade global do Islão e as tradições teatrais do Sudeste Asiático. Está igualmente prevista uma exposição temporária dos bronzes do Benim, que a Alemanha se comprometeu a restituir à Nigéria.

Durante os meses de verão, estão previstos vários espectáculos de dança, projecções de filmes, concertos e conferências, bem como um festival ao ar livre no pátio do Schlüterhof.

A torre de televisão da capital alemã e o Palácio de Berlim reconstruído, onde se encontra o Fórum Humboldt.

