Aaron Rodgers classifica esta época como "ano perdido", mas o quarterback diz que sente que "posso jogar mais anos" na NFL

Depois de passar 18 temporadas no Green Bay Packers, Rodgers foi negociado com o Jets no início deste ano.

Sua estréia era muito esperada, mas Rodgers só viu 94 segundos de jogo, pois sofreu uma lesão significativa na estréia da temporada do Jets contra o Buffalo Bills, quando foi atacado pelo defensor Leonard Floyd, em apenas quatro jogadas.

Rodgers, quatro vezes MVP, foi operado na semana da lesão, em setembro, e foi noticiado que ele estava a fazer progressos espectaculares na sua recuperação e que era possível um regresso se os Jets conseguissem chegar aos playoffs.

As especulações só se intensificaram quando o jogador de 40 anos foi liberado para voltar aos treinos em novembro, apenas 11 semanas após a lesão.

No entanto, com os Jets agora oficialmente fora da pós-temporada após uma derrota por 30 a 0 para o Miami Dolphins na Semana 15, o cronograma de reabilitação de Rodgers mudou.

"Acho que o tempo todo esperamos que ainda estejamos nele, porque não era realista pensar que eu estaria 100% para ser medicamente liberado a qualquer momento durante a temporada regular", disse Rodgers no Pat McAfee Show da ESPN.

"Sinto que, nas próximas três ou quatro semanas, teria sido muito possível chegar a 100%, mas obviamente não conseguiria. Portanto, a conversa foi uma maneira de 100 por cento de liberação médica para a vontade de jogar, e isso nunca foi um problema para mim.

Apesar de estar a sair de uma lesão grave, Rodgers descartou a ideia de que a próxima época da NFL possa ser a sua última.

"Eu não acho que o próximo ano será o meu último ano", disse ele. "Com algumas das coisas que aprendi ao longo do último ano, cuidando do meu corpo e rodeando-me de pessoas fantásticas que me têm ajudado com a minha nutrição e o meu treino funcional a um nível agudo.

"Sinto que posso jogar mais anos e ser eficaz até aos 40, o que é uma loucura, porque pensei que aos 40 estaria sentado no sofá."

Com Rodgers de fora até ao próximo ano, os Jets terão de persistir com QBs alternativos durante o resto da época.

O quarterback Zach Wilson, que está no terceiro ano, foi o titular da maioria das partidas desta temporada e, embora o ex-número 2 do ranking tenha demonstrado potencial, ele e o ataque têm enfrentado dificuldades regularmente.

Wilson foi substituído a meio do jogo por Tim Boyle na semana 11 contra os Bills. No entanto, Boyle também não foi produtivo em suas duas partidas como titular e foi dispensado pelo Jets, que está com 5-9 na temporada, logo depois.

Wilson voltou como titular na Semana 14, mas saiu do jogo contra os Dolphins com uma concussão e foi substituído por Trevor Siemian.

Embora os adeptos dos Jets possam estar satisfeitos com a rápida recuperação de Rodgers e com o seu compromisso de passar vários anos em Nova Iorque, muitos estarão a pensar no que poderia ter acontecido numa época que, inicialmente, se revelou tão promissora.

Fonte: edition.cnn.com