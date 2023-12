Aaron Judge bate o recorde de home runs numa só época da Liga Americana com o 62º home run

Judge conseguiu o recorde de home run contra o arremessador titular do Rangers, Jesus Tinoco, na primeira entrada do segundo jogo de uma partida dupla em Arlington, Texas.

O rebatedor principal dos Yankees lançou o terceiro arremesso de sua primeira rebatida contra Tinoco para as arquibancadas do campo esquerdo. Um fã foi visto pulando ou caindo sobre o muro do campo esquerdo, desaparecendo atrás da cerca.

"Tive uma boa sensação com o taco", disse Judge aos repórteres numa entrevista coletiva após o jogo. "Eu só não sabia onde ele iria pousar ou o que iria acertar."

Judge disse que foi um grande alívio finalmente conseguir bater o recorde.

"Tem sido uma viagem divertida até agora, você sabe, ter a chance de fazer isso", acrescentou. "A equipa que temos, os rapazes que me rodeiam e o apoio constante da minha família, que tem estado comigo durante todo este processo. Foi uma grande honra."

Ele disse que nunca tentou se concentrar em tentar bater um recorde de home run. Só queria jogar o seu jogo.

"Se eu for bom o suficiente e se Deus quiser, isso vai acontecer", disse ele.

Segundo os jornalistas presentes no jogo, um adepto que apanhou a bola histórica foi escoltado pela segurança para fora da secção de lugares.

O torcedor disse à WFAA, afiliada da CNN, que ainda não tinha pensado no que faria com a bola.

Judge disse que gostaria de ficar com a bola, mas entende se o torcedor a guardar ou vender. Alguns observadores pensam que a bola vale agora milhões de dólares.

"Veremos o que acontece com ela. Seria ótimo tê-la de volta", disse Judge. "Mas é uma lembrança para um fã. Eles fizeram uma grande captura lá fora e eles têm todo o direito a isso.

Os jogadores dos Yankees saíram do banco de suplentes para saudar entusiasticamente o seu colega de equipa quando ele tocou no prato principal.

Judge, de 30 anos, empatou com Maris na quarta-feira passada, com um home run no início da sétima entrada, contra o arremessador do Toronto Blue Jays, Tim Mayza.

Judge rebateu na segunda entrada de terça-feira e, na metade inferior da entrada, o técnico dos Yankees, Aaron Boone, tirou-o do jogo, sob aplausos estridentes da multidão no Globe Life Field.

Maris bateu 61 home runs há 61 anos, em 1961, quebrando o recorde de 60 de Babe Ruth, estabelecido em 1927.

Judge agradeceu à família Maris, alguns dos quais estiveram presentes em jogos anteriores quando Judge estava a tentar igualar a marca.

"É uma situação difícil (para eles). O legado do seu pai, você quer mantê-lo, mas ter a chance de conhecer a família deles, eles são pessoas maravilhosas", disse ele. "E ter a oportunidade de ter o meu nome ao lado de alguém tão grande como Roger Maris, Babe Ruth e esses tipos é incrível."

Barry Bonds estabeleceu o recorde da liga principal com 73 home runs em 2001.

Os outros dois jogadores que conseguiram mais home runs que Judge numa temporada foram Mark McGwire (duas vezes) e Sammy Sosa (três vezes).

Não se sabe se Judge jogará na quarta-feira, no último jogo da temporada regular, mas ele tem uma chance remota de ganhar a tríplice coroa da Liga Americana (liderando o circuito em média de rebatidas, corridas impulsionadas e home runs).

Judge é o primeiro em home runs e RBIs, mas fica atrás da estrela do Minnesota Twins, Luis Arráez, em média de rebatidas.

Ele disse que quer jogar, mas dependerá de Boone, que tem de preparar a sua equipa para os playoffs.

Os recordes de home runs não são novidade para Judge. Ele também detém o recorde da Liga Americana para novatos, com 52 em 2017. Embora essa fosse a marca da liga principal na época, Pete Alonso, do New York Mets, atingiu 53 como um novato em 2019.

Jill Martin, da CNN, contribuiu para este relatório.

Fonte: edition.cnn.com