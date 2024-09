A WNBA está pronta para reemergir em Portland, Oregon, marcando sua entrada com um novo esquadrão de expansão em 2026.

A próxima expansão da franquia sediará seus jogos no Moda Center, no centro de Portland, marcando sua entrada como a 15ª equipe da WNBA, anunciou a associação nesta quarta-feira.

"À medida que a WNBA testemunha um crescimento sem precedentes, a reintrodução de uma equipe em Portland representa outra marca importante", declarou a comissária da WNBA, Cathy Engelbert. "Portland tem sido um centro para a revolução do esporte feminino e abriga uma comunidade entusiasta de fãs de basquete."

A equipe sem nome será gerenciada pela RAJ Sports, sob a propriedade e governança da WNBA de Lisa Bhathal Merage e Alex Bhathal.

"Por décadas, Portland tem sido o ponto focal do mundo esportivo, e hoje, evoluímos para a vanguarda do esporte feminino", declarou Merage em um comunicado. "Confiamos no poder transformador do esporte feminino e mal podemos conter nossa empolgação enquanto Portland se torna a nova casa da WNBA. Sabemos que as diversas comunidades da cidade apoiarão e torcerão fervorosamente por essa equipe."

A família Bhathal tem mais de meio século de experiência no esporte profissional, investindo nos Sacramento Kings da NBA e servindo como proprietários controladores das Portland Thorns da NWSL.

Portland já teve uma equipe da WNBA - o Portland Fire - de 2000 a 2002, antes de seu fechamento. Ao longo desses três anos, o Fire teve um recorde de vitórias e derrotas de 37-59, sem se classificar para os playoffs.

"Portland transborda amor pelo esporte feminino e pelos atletas que jogam na Cidade das Rosas, o que a torna um ajuste perfeito para a equipe da WNBA que está chegando", comentou a governadora do Oregon, Tina Kotek, em um comunicado. "De Thorns à Rose City Rollers ao Sports Bra, Portland está abraçando uma variedade de atletas e fãs. Isso marca um novo capítulo emocionante para nossa cidade e nosso estado."

A liga de 12 equipes recentemente expandiu com a inclusão de duas novas equipes nos últimos anos.

As Golden State Valkyries são esperadas para estrear em 2025, enquanto uma equipe em Toronto, a primeira franquia da liga a se estabelecer fora dos EUA, iniciará as partidas em 2026.

Em abril, Engelbert revelou que o objetivo da WNBA é ter uma lineup de 16 equipes até 2028.

"Estamos no caminho para 16", afirmou na época. "Essa adição criará 48 vagas no elenco em poucos anos. Isso, em uma liga de 144, é considerável. Isso representa um aumento de 30%. Acho que será ótimo quando alcançarmos isso nos próximos anos."

A 28ª temporada regular da WNBA chegará ao fim nesta quinta-feira.

Com a chegada de calouros como Caitlin Clark do Indiana Fever e Angel Reese do Chicago Sky, ao lado da duas vezes MVP da liga A'ja Wilson do atual campeão Las Vegas Aces, a liga quebrou recordes de audiência, frequência e vendas de mercadorias nesta temporada.

A reintrodução de uma equipe da WNBA na cidade é um sinal evidente da expansão do esporte feminino em Portland, proporcionando aos entusiastas esportivos da cidade outra maneira de apoiar sua paixão pelo esporte.

A rica história esportiva de Portland e sua comunidade de apoio tornam a cidade um local ideal para a crescente WNBA, proporcionando uma nova casa para essa equipe em ascensão.

Leia também: