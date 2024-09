A Wendy's ataca directamente a máquina McFlurry do McDonald's, introduzindo promoções de $1 Frosty.

Wendy's está oferecendo Frosty's em tamanho pequeno por $1 até 1º de outubro e está se unindo a McBusted, um serviço que informa sobre os estabelecimentos McDonald's com máquinas de sorvete defeituosas.

O preço reduzido também pode atrair caçadores de barganhas que não estão saindo tanto e gastando menos dinheiro quando o fazem, o que pode explicar a queda nas vendas de fast food e na frequência de restaurantes.

O Frosty de Wendy's tem sido a indulgência açucarada preferida dos fãs quando a vontade bate, enquanto as máquinas de McDonald's ficam fora de serviço - geralmente por duas a três horas seguidas, segundo o anúncio da cadeia, sem mencionar explicitamente o McDonald's.

De acordo com as estatísticas do McBusted, cerca de 15% das máquinas de sorvete do McDonald's estão fora de serviço até quinta-feira. As máquinas são mais frequentemente inoperantes entre 11h e 15h, com Chicago, Houston, Las Vegas, Nova York e Los Angeles sendo as cidades mais afetadas.

Wendy's marcou suas localizações de restaurante no mapa do McBusted para guiar os fãs em direção a uma "alternativa confiável e deliciosa". Há também uma faixa no site promovendo a oferta de $1 Frosty.

O McBusted foi criado há alguns anos por Rashiq Zahid, que compartilhava da mesma frustração com as máquinas de sorvete inoperantes do McDonald's. Ele explicou à CNN que o serviço funciona usando dados dos aplicativos iOS e Android do McDonald's.

Se a máquina de sorvete estiver fora de serviço, o aplicativo McDonald's exclui o pedido de sorvete do carrinho, disse Zahid. Quando isso acontece, um ponto vermelho indica a indisponibilidade no mapa do mcbroken.com.

O McDonald's respondeu à CNN, expressando sua empolgação com a paixão dos clientes transformada em soluções inspiradas pelos clientes para melhorar a experiência do cliente.

Wendy's e McDonald's têm estado em conflito por alguns anos devido aos doces gelados. Wendy's tem lançado sabores limitados, como pumpkin pie e peppermint, para aumentar a popularidade do Frosty. O McDonald's também promove frequentemente novos sabores para o McFlurry, mas recentemente lançou um tamanho mini em resposta à demanda do cliente por valor.

Leia também: