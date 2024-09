A Wall Street vive a sua semana mais alta do ano devido a cenários de juros sonhosos.

Investor excitement surges following a "Wall Street Journal" report. Could the US central bank shock everyone with a substantial interest rate reduction next week? Many investors are placing bets on it, heavily stocking their portfolios. However, shareholders of Boeing and Adobe seem troubled.

Friday saw a rise in stock prices driven by interest rate cuts speculation on US exchanges. The possibility of the US central bank potentially announcing a large interest rate cut next week sparked significant interest. Previously, this was seen as unlikely. A "Wall Street Journal" piece fueled this, suggesting that US central bankers are contemplating a more aggressive monetary easing due to their belief in controlled inflation and growing concerns over employment.

The likelihood of a 0.5 percent cut over a 0.25 percent cut skyrocketed to 49 percent on the interest rate futures market. As a result, bond yields decreased, boosting the gold price which reached an all-time high.

The Dow Jones Index climbed by 0.7 percent to 41,394 points, nearly hitting its August-end record high by approximately 200 points. The S&P 500 and the Nasdaq Composite went up by 0.5 and 0.7 percent respectively. The Dow Jones saw a 2.6 percent increase during the week, while the S&P 500 experienced a 4 percent rise, and the Nasdaq a near 6 percent surge - representing their best weeks of the year.

Preços do petróleo mantêm ganhos de recuperação

Novos dados ofereceram suporte à hipótese de taxa de juros. Surpresa na queda mensal dos preços de importação e melhora no índice de sentimento do consumidor da Universidade do Michigan contribuíram para o humor positivo, também registrando uma leve queda nas expectativas de inflação em relação ao mês anterior.

O dólar americano caiu junto com a queda das taxas de juros do mercado americano. O índice do dólar caiu 0,3 por cento. Ambos os desenvolvimentos foram benéficos para o preço do ouro, que ganhou mais 0,9 por cento ou $23 para atingir $2.582 - atingindo um novo recorde histórico de $2.586 durante o dia.

Os preços do petróleo mantiveram seus ganhos de recuperação do dia anterior, impulsionados por interrupções na produção devido ao furacão Francine no Golfo do México e ao longo da costa dos EUA.

Greve da Boeing pode ser custosa

Em desempenhos individuais do mercado de ações, a Boeing caiu 3,7 por cento. Os funcionários do maior sindicato da fabricante de aeronaves votaram a favor de uma greve, o que pode levar a interrupções na produção, inclusive no modelo popular 737. Agências de classificação de risco vêem a solvência da Boeing como ameaçada, alertando para uma possível rebaixamento para "lixo".

A Adobe relatou lucros e receitas melhores no terceiro trimestre, mas ficou insatisfeita com sua perspectiva. Seu preço das ações caiu 8,5 por cento.

A Oracle ganhou 0,4 por cento. A empresa de software apresentou uma perspectiva de crescimento a longo prazo otimista em um dia de analistas, graças à forte demanda na área de nuvem, e aumentou suas expectativas de receita para o próximo ano fiscal.

A Ford planeja reiniciar sua fábrica de Chennai para exportações de veículos, exigindo ajustes necessários na instalação. O preço das ações subiu 0,7 por cento.

A Uber viu suas ações subirem 6,4 por cento após entrar em uma parceria expandida com a Waymo, uma empresa de direção autônoma propriedade da Alphabet (+1,7 por cento).

A RH (Restoration Hardware) disparou quase 25% após relatar sólidos resultados trimestrais. A Singular Genomics Systems recebeu uma oferta de aquisição da Deerfield Management, fazendo com que suas ações subissem quase 120%.

