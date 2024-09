A Wall Street está a ser impulsionada por aumentos significativos das taxas de juro da XL.

Aumentos ansiados nas taxas de juro deram um salto significativo. Inicialmente, investidores americanos demonstraram um pouco de surpresa, mas o otimismo floresceu após o evento. Em particular, as ações frágeis de tecnologia experimentaram um aumento.

As bolsas de valores americanas encerraram com sólidos ganhos no final do dia. O índice Dow Jones e o S&P-500 atingiram recordes históricos. O índice Dow Jones fechou 1,3 por cento mais alto, em 42.025 pontos. O S&P-500 subiu 1,7 por cento, enquanto o Nasdaq Composite disparou 2,5 por cento. No dia, 2.217 (segunda-feira: 1.289) ações apresentaram lucros e 612 (1.470) apresentaram prejuízos. 47 (99) ações permaneceram inalteradas.

Após uma resposta negativa inicial dos índices no dia anterior à redução das taxas de juro pela Reserva Federal dos EUA, agora domina uma visão positiva, de acordo com relatórios do piso de negociação. A Reserva Federal cortou a taxa de juro primária em 50 pontos base, o que muitos participantes do mercado inicialmente viram como abrupto e deu origem a especulações sobre se os banqueiros centrais poderiam estar preocupados com uma economia em declínio. Também foram levantadas dúvidas sobre se as reduções rápidas das taxas de juro poderiam acabar por acender a inflação. No entanto, o presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, esclareceu durante a sessão de perguntas e respostas após a decisão das taxas de juro que não detectou nenhum sinal de desafios significativos na economia dos EUA. Ele também expressou confiança de que a inflação pode ser controlada.

Estatísticas econômicas apresentam um quadro positivo da economia dos EUA

A Reserva Federal demonstrou sua disposição para manter o crescimento econômico, disse Jan von Gerich, analista-chefe do Nordea. Isso pode atenuar qualquer reação negativa a dados ruins, principalmente Those concerning o mercado de trabalho, que tem sido uma preocupação para os mercados.

As estatísticas econômicas publicadas na quinta-feira indicam que a economia não está em más condições. O número de pedidos iniciais de seguro-desemprego caiu mais do que o esperado na semana passada - e a partir de níveis já baixos. O índice da Fed de Filadélfia recuperou-se mais do que o esperado em setembro e entrou em território positivo. O déficit comercial do segundo trimestre foi maior do que o esperado, mas os dados já estão desatualizados. O índice de indicadores líderes de agosto estava em linha com as expectativas. Os dados de agosto sobre as vendas de casas existentes ficaram ligeiramente abaixo das expectativas.

Nvidia e AMD com sólidos ganhos

A redução das taxas de juro pela Reserva Federal estimulou especialmente as ações sensíveis às taxas de juro, e em particular o setor de chips em dificuldades: a Nvidia subiu 4,0 por cento, a AMD subiu 5,7 por cento, a Intel e a Micron aumentaram 1,8 e 2,2 por cento, respectivamente.

A AT&T caiu 1,7 por cento. A empresa de telecomunicações concordou em eliminar oito milhas de cabos revestidos de chumbo do lago Tahoe, um lago na Sierra Nevada, após uma disputa legal prolongada com ambientalistas. A ação da Mobileye disparou 15 por cento. O maior acionista, a Intel, relatou não ter planos de vender sua participação na empresa de direção autônoma especializada em Mobileye no momento.

No mercado de câmbio, o dólar se fortaleceu ligeiramente, mas depois abriu mão desses ganhos. O índice do dólar fechou virtualmente inalterado. A surpresa não foi tão grande, de acordo com os analistas do mercado de câmbio do Unicredit, atribuindo a reação do dólar verde. Além disso, Powell deixou claro que a Reserva Federal não manteria esse ritmo. Enquanto isso, a libra britânica apreciou-se em relação ao dólar após a decisão do Banco da Inglaterra de manter sua taxa de política inalterada. O BoE argumentou que a política monetária deve permanecer apertada até que os riscos de inflação tenham diminuído. Isso contrasta com a abordagem da Reserva Federal.

No mercado de títulos, os rendimentos aumentaram ligeiramente, apoiados pelos dados econômicos recentes. O rendimento dos títulos de dez anos aumentou 1,7 ponto base para 3,72 por cento.

No mercado de petróleo, os preços recuperaram-se das perdas do dia anterior após a decisão das taxas. Os preços do WTI e do Brent subiram até 1,6 por cento. Os participantes do mercado também prestaram atenção ao risco de conflitos agravados no Oriente Médio após a explosão em massa de dispositivos de comunicação. O preço do ouro também se beneficiou da redução das taxas e da perspectiva de taxas decrescentes. O preço de uma onça de ouro disparou significativamente em 1,2 por cento.

