A vontade de sofrer todos os dias": Marco Reus revela o segredo do sucesso de Jürgen Klopp

Esta época, "Luftschlösser bauen" é uma ideia que pode ressoar em muitos adeptos do Liverpool.

Em janeiro, o Liverpool estava a uns aparentemente intransponíveis 14 pontos do Manchester City na Premier League; tinha despachado o Shrewsbury Town na quarta ronda da Taça de Inglaterra; preparava-se para o jogo dos oitavos de final contra o Inter de Milão na Liga dos Campeões; e tinha acabado de empatar 0-0 com o Arsenal na primeira mão da meia-final da Taça Carabao.

Ganhar os quatro troféus parecia ser um sonho que mal valia a pena sonhar acordado.

Depois disso, os Reds reduziram a diferença para o City na corrida pelo título e passaram por todas as eliminatórias da Taça para manterem matematicamente vivas as suas esperanças de uma inédita tetracampeonato, embora o recente empate com o Tottenham Hotspur na Premier League tenha desferido um duro golpe nas suas esperanças de título.

Para que o Liverpool ganhe a Premier League, precisa agora que o City perca os seus dois últimos jogos. Isso parece improvável, já que o City venceu os dois últimos jogos por 5 a 0 e 5 a 1.

O treinador que está a construir os alicerces desta época notável é, naturalmente, Jürgen Klopp, que recentemente prolongou o seu contrato com o Liverpool.

Antes da sua chegada ao Liverpool, o alemão dirigiu o Borussia Dortmund durante sete épocas, conduzindo o clube ao título da Bundesliga em 2011, bem como à dobradinha da liga e da taça em 2012. Sob o comando de Klopp, o Dortmund também chegou a uma final da Liga dos Campeões.

"Jürgen é uma pessoa especial", diz o capitão do Dortmund, Marco Reus, ao analista desportivo sénior da CNN, Darren Lewis. "Lembro-me de quando me mudei para Dortmund e tive a primeira conversa com ele. Quando ele entra na sala, há qualquer coisa no ar".

"É carismático, tem muita energia e é uma boa pessoa para conversar em privado sobre outras coisas, não apenas sobre futebol."

A ligação de Reus com Klopp remonta a 2012, quando Klopp - então treinador do Dortmund - o convenceu a regressar ao clube onde tinha sido jogador nas camadas jovens.

Na sua primeira época sob o comando de Klopp, depois de se ter transferido do Borussia Mönchengladbach, Reus contribuiu com 19 golos e 16 assistências em 49 jogos, tendo o Dortmund chegado à final da Liga dos Campeões, onde perdeu por 2-1 para o rival Bayern de Munique.

"É, sem dúvida, um dos melhores treinadores do mundo, porque de outra forma não se fica no topo durante tanto tempo", diz Reus. "Espero que ele consiga fazer isso (o tetracampeonato) este ano, e não duvidaria disso."

'Energia que ele traz todos os dias'

Quando Klopp chegou ao Dortmund em 2008, o clube tinha acabado de passar pela sua pior época dos últimos 20 anos, terminando em 13º lugar na Bundesliga.

Ao recrutar de forma inteligente - jogadores como Robert Lewandowski e Jakub Błaszczykowski foram contratados de forma relativamente barata - e ao implementar a sua agora familiar tática de "gegenpress" - segundo a qual a equipa tenta imediatamente recuperar a posse de bola depois de a perder - Klopp construiu uma equipa campeã em três anos.

"Antes de ele chegar, as coisas não estavam muito bem e ele levou o clube a outro nível", recorda Reus.

"Claro que isso também teve muito a ver com ele e com a equipa da altura."

"Não se pode pôr isso em palavras, porque não é apenas uma palavra. Continuo a dizer que é esta energia, esta vontade de sofrer todos os dias e de tirar o máximo partido disso.

"E, claro, ele teve muitas experiências nos últimos anos em que esteve aqui e também nos primeiros anos no Liverpool, o que o ajudou muito."

Da mesma forma, no Liverpool, o sucesso de que a equipa goza atualmente não se concretizou de imediato.

A equipa de Klopp demorou quatro anos a vencer a Liga dos Campeões e mais um ano a conquistar o título da Premier League.

"Ele está a fazer um excelente trabalho há anos, tanto aqui como no Liverpool", diz Reus. "A forma como construiu a equipa, como construiu o clube, tanto aqui como em Liverpool, é imensa. Essa energia que ele traz todos os dias, acho que só se pode tirar o chapéu para ele."

No sábado, o Liverpool defronta o Chelsea na final da Taça de Inglaterra, em Wembley, e depois o Real Madrid na final da Liga dos Campeões, a 28 de maio, em Paris.

Por enquanto, a ideia de "construir castelos no ar" ainda é possível.

