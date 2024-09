A Volkswagen promove o seu plano de poupança financeira através de uma ajuda.

Para manter sua posição de liderança, a Volkswagen implementou uma iniciativa rigorosa de redução de custos. Um dia antes das negociações salariais com a IG Metall, a montadora está pedindo o apoio de seus funcionários às propostas de redução com um folheto.

A gigante automobilística em dificuldades, Volkswagen, está pedindo aos seus funcionários que apoiem seu plano de reestruturação financeira antes das negociações salariais, como consta no folheto, que foi obtido pelo ntv.de. De acordo com o folheto, a Volkswagen produz excessivamente caro na Alemanha. A empresa precisa aumentar sua produtividade, reduzir custos com mão de obra e maximizar o uso de suas instalações de produção. "Se conseguirmos enfrentar nossos desafios agora, a Volkswagen tem um futuro promissor pela frente."

No entanto, o setor alemão enfrenta atualmente problemas de competitividade. Na Europa, há uma queda de dois milhões de veículos vendidos anualmente em comparação com antes da pandemia do COVID-19, e há uma maior competição por uma parte do mercado, segundo o folheto.

As ações em Wolfsburgo, Hanôver, Braunschweig, Salzgitter, Emden e Kassel estão ocorrendo um dia antes do início das negociações salariais com a IG Metall. Essas negociações cobrirão não apenas acordos salariais, mas também a revisão de contratos sobre segurança de emprego, transferência de aprendizes e pagamento para trabalhadores temporários.

O CEO da Volkswagen, Oliver Blume, recentemente falou à ZDF, dizendo que sua meta é fechar um acordo sobre um pacote de redução de custos este ano. "Nosso objetivo é estabelecer um pacote este ano", disse ele, acrescentando que isso abrangeria todas as despesas, desde o desenvolvimento até a produção e distribuição.

Economistas-chefe interpretam as medidas de redução de custos da Volkswagen como um símbolo dos problemas de localização atuais da Alemanha. "Isso destaca ainda mais o impacto de longo prazo de anos de estagnação econômica e mudança estrutural em uma economia sem crescimento", disse o economista-chefe do ING, Carsten Brzeski. "A indústria automobilística não é apenas simbolicamente importante para a Alemanha, mas também um setor crítico para a economia."

