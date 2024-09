A Volkswagen pretende suspender a cobertura do seguro de desemprego dos trabalhadores

Até o final desta década, a Volkswagen havia planejado evitar demissões por razões operacionais. No entanto, a empresa agora pôs fim a esse acordo com os representantes dos trabalhadores, bem como à promessa de contratar aprendizes e trabalhadores temporários. Agora, tudo está aberto à negociação.

O fabricante de automóveis em dificuldades, Volkswagen, descartou uma série de acordos coletivos, incluindo o Acordo de Futuro sobre Segurança de Empregos, que impede demissões por razões operacionais até 2029. A empresa afirmou que a situação econômica forçou essa medida. O Acordo de Segurança de Empregos tem sido válido desde 1994. A IG Metall confirmou o término de "uma ampla gama de acordos coletivos" pela gestão da Volkswagen.

A presidente do conselho de trabalhadores, Daniela Cavallo, disse: "A empresa finalmente fez o que esperávamos há dias". Ao mesmo tempo, ela reiterou sua oposição aos planos. "Resistiremos ferozmente a esse ataque histórico aos nossos empregos. Não haverá demissões por razões operacionais conosco."

A maior fabricante de carros da Europa, a Volkswagen, anunciou que o contrato expirará no final do ano. A partir de julho de 2025, será possível demissões por razões operacionais. Ainda resta ver se essas demissões ocorrerão de fato. Além do Acordo de Segurança de Empregos, que anteriormente impedia tais demissões, vários outros acordos foram rescindidos, como a garantia de contratação de aprendizes e regulamentações para trabalho temporário.

A Volkswagen agora visa negociar rapidamente uma nova regulamentação com o sindicato e o conselho de trabalhadores, como anunciado pelo diretor de pessoal, Gunnar Kilian. O objetivo é chegar a um acordo sobre uma nova regulamentação até o meio de 2025, quando o Acordo de Segurança de Empregos expirar. "A situação atual está causando incerteza. Podemos aliviar isso criando perspectivas futuras para nossa empresa em breve", disse Kilian em comunicado. As negociações do acordo salarial coletivo para o acordo salarial da VW, que estavam originalmente agendadas para outubro, agora serão realizadas mais cedo e incluirão os acordos que foram rescindidos. A IG Metall havia oferecido isso anteriormente.

Na semana passada, a Volkswagen anunciou que iria apertar significativamente suas medidas de austeridade e pôr fim à segurança de emprego que vinha vigorando há três décadas. O fechamento de fábricas também está sendo considerado. O conselho de trabalhadores acusou a gestão de cometer erros graves. Os representantes dos empregados já sugeriram uma semana de trabalho de quatro dias.

A Volkswagen oficialmente pôs fim ao Acordo de Futuro sobre Segurança de Empregos, que proibia demissões por razões operacionais até 2029. A produção de veículos motorizados na Volkswagen pode ser impactada por essa decisão, uma vez que a empresa não possui mais esse acordo que impede demissões.

Futuros negociações entre a Volkswagen e o sindicato e o conselho de trabalhadores devem determinar o impacto dessa rescisão na produção de veículos motorizados e potenciais demissões dentro da empresa.

