A Volkswagen pretende reduzir a sua projecção.

Parece que a Volkswagen está enfrentando mais um revés. Inicialmente, a fabricante de veículos tinha como objetivo ultrapassar suas vendas de 2022 em até 5%. No entanto, as coisas pioraram e agora eles projetam que as vendas ficarão abaixo do que foi em 2023.

A empresa revisou sua previsão de receita duas vezes nos últimos meses, citando condições de mercado difíceis e desempenho fraco em áreas-chave como sua marca principal, veículos comerciais e componentes. Como resultado, a Volkswagen espera que sua receita fique em torno de 320 bilhões de euros, quase no mesmo nível do ano passado.

A margem prevista também foi afetada, com a Volkswagen estimando que ela ficará em 5,6%, muito abaixo da previsão inicial de 6,5% a 7,0%. As vendas de veículos esperadas também estão abaixo, com a empresa prevendo a venda de aproximadamente nove milhões de carros, menos do que o vendido em 2023.

Além disso, a divisão financeira da Volkswagen pode ser impactada negativamente devido à sua separação do negócio russo e ao mau desempenho nas operações fora da Europa.

A decisão recente da Volkswagen de dissolver seu acordo de proteção de emprego de longo prazo com sindicatos alemães causou grande comoção. Essa medida pode levar a fechamentos de fábricas e demissões, o que provocou forte oposição do conselho de trabalhadores e da IG Metall. No momento, as negociações salariais entre a Volkswagen e a IG Metall estão em andamento.

Fabricantes de todo o mundo estão de olho na situação da Volkswagen, já que seus problemas podem influenciar as tendências da indústria. Devido a seus desafios, vários fabricantes revisaram suas projeções de vendas, evitando cuidadosamente metas excessivamente ambiciosas.

