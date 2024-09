A vitoriosa equipe de berlinenses do DEL inaugura sua celebração após sua vitória na partida de abertura do canter.

A liga alemã de hóquei no gelo explode com uma onda de energia: os Tubarões de Colônia ficam aquém contra os detentores do título de Berlim, Eisbären, que também são os favoritos para o título nesta 31ª temporada. Os Tigers de Straubing sobem ao topo da classificação, enquanto Munique consegue uma vitória apertada em um jogo incomum contra Iserlohn. A jovem estrela Marc Michaelis marca seu primeiro gol da DEL em sua estreia.

Os azarões Berlin Eisbären começam a temporada com sucesso contra os determinados Tubarões de Colônia, com um placar de 6-2 (1-0, 3-1, 2-1). O status de campeão recorde de Berlim os torna os favoritos para o campeonato neste ano.

Os recém-chegados Gabriel Fontaine e Liam Kirk marcaram duas vezes para os visitantes, enquanto Frederik Tiffels (36.) e Erik Hördler (37.) garantiram dois gols adicionais para os campeões defensores.

Os líderes atuais da classificação, os Tigers de Straubing, têm uma vitória fácil sobre Düsseldorf EG, com um placar de 7-2 (5-1, 2-0, 0-1). Joshua Samanski marcou dois gols contra os Rinelanders em dificuldades.

Munique vence por pouco

O Munique EHC Red Bull, considerado favorito, consegue uma vitória improvável sobre os Iserlohn Roosters com um placar de 7-5 (3-0, 0-3, 4-2). A equipe do técnico Toni Söderholm manteve uma vantagem de 3-0 e uma vantagem de 4-3 na Renânia. No entanto, eles caíram para 4-5 no 51º minuto e tiveram que fazer uma reviravolta. Eles conseguiram marcar dois gols em apenas 28 segundos, com Chris DeSousa marcando o gol final de 7-5 (60.).

Os Adler Mannheim conseguiram uma vitória apertada de 4-3 (1-1, 3-0, 0-2) sobre os Schwenninger Wild Wings, graças a um segundo período forte. Em 48 segundos, a equipe de Mannheim transformou um empate de 1-1 em uma vantagem de 3-1. A nova sensação Marc Michaelis marcou seu primeiro gol da DEL para deixar 4-1 (29.). Apesar de seus esforços tardios, a comeback dos Wild Wings não teve sucesso.

Sob a orientação do novo técnico Alexander Sulzer, os Fischtown Pinguins de Bremerhaven venceram contra os Grizzlys Wolfsburg no dérbi do norte da Alemanha, por 4-1 (1-0, 1-1, 2-0). Os rivais esmagados de Wolfsburg, apesar de sua boa conduta. Os Leões de Frankfurt dos Fischtown ganharam uma vitória de 3-2 (1-0, 1-1, 1-1) contra os Tigers de Nuremberg em seu jogo inaugural.

