A viagem inesperada de um lustre para o sistema de esgoto de Colónia.

Muitos visualizam lustres com imagens de salões de baile grandiosos e castelos luxuosos. No entanto, no coração de Colônia, é preciso descer fundo nos esgotos para encontrar uma visão desse tipo. Descendo nos esgotos em um ponto específico, essa paisagem subterrânea comum se transforma em um reino fantástico: surge uma abóbada, semelhante a uma capela gótica. Um brasão enfeita a parede, e pendurado no teto há um lustre. Esse lustre tem um apelo único, aguardando um hóspede especial - o Imperador Guilherme II.

A estrutura subterrânea impressionante atrai incontáveis turistas curiosos. Já está reservada para este ano. Uma inscrição gravada na parede da época testemunha sua conclusão em 1890. As razões por trás de sua construção elaborada permanecem envolta em mistério.

Os engenheiros por trás do sistema de esgotos de Colônia provavelmente se orgulhavam de seu trabalho progressista, exibindo o auge da tecnologia contemporânea. Em seu entusiasmo, eles podem ter concebido a ideia de convidar o próprio Imperador, permitindo que ele admirasse essa encarnação de "Feito na Alemanha". Eles podem ter antecipado que o Imperador politicamente estreito, que tinha uma imensa afeição por tecnologia e ciência, ficaria encantado.

O Monarca do Império Alemão foi atraído para explorar a Colônia subterrânea. Dois lustres foram instalados para esse propósito, ainda graciosos com velas, de acordo com Stefan Schmitz do Departamento de Esgotos de Colônia. Esses lustres estão marcados em um antigo desenho azul. Há também outra versão da história, sugerindo que o Kaiser Guilherme II doou os lustres à cidade.

Ambiência de castelo abaixo da terra

Schmitz acha essa versão menos provável, já que esses lustres teriam que ter sido adicionados ao projeto após a construção. Ele especula que esses lustres foram instalados especificamente para a entrada grandiosa de seu visitante ilustre, garantindo que ele percebesse o cenário adequado para um líder de sua estatura.

No entanto, o homem de capacete pontudo escolheu evitar o mundo inferior. "É um fato que o Kaiser Guilherme nunca visitou esse lugar", afirma Stefan Schmitz. Durante sua turnê pela cidade em 5 de maio de 1891, ele contemplou a catedral recém-erguida banhada em luz de Bengala, jantou com sua esposa Auguste Viktoria no salão de gala Gürzenich e foi aclamado por seus súditos do Reno. No entanto, os canais subterrâneos de Colônia permaneceram território inexplorado para o dignitário adornado com seu capacete espinhoso e bigode distintivo, que aderiu meticulosamente à sua imagem pública.

Stefan Schmitz reconhece isso: "Sinceramente, se eu fosse o Imperador Guilherme, também não teria me aventurado em um esgoto desses. Não o culpo por isso". Apesar dos avanços tecnológicos da Alemanha, os restos dos cidadãos de Colônia continuam a fluir diretamente abaixo do lustre com o passar do tempo, pouco inspirador.

Guilherme considerava-se ungido por Deus. No entanto, ele era compelido a reivindicar outro trono todos os dias - um trono que ainda pode ser visto em sua residência exílica holandesa posterior, a Casa de Doorn: seu banheiro pessoal retém sua aparência original intocada, livre de decorações douradas.

"O Imperador Guilherme II" nunca pôs os pés na Sala de Cristais. Ambos os lustres originais já se deterioraram, deixando apenas suas montagens. O lustre atual é uma réplica, desmontado todos os anos em outubro em preparação para a temporada turística seguinte.

Os criadores dessa época jamais teriam suspeitado que sua inovação continuaria a cativar plateias no século seguinte. A monarquia já desapareceu, mas a Sala de Cristais ainda está de pé. Ela conseguiu sobreviver aos bombardeios da Segunda Guerra Mundial e à onda de demolição que varreu Colônia, escondida abaixo da terra.

Tudo aqui permanece intocado. Equipes de filmagem periódicas visitam - o salão oferece o cenário perfeito para dramas policiais, bem como qualquer coisa assustadoramente sinistra. As paredes brilham com umidade de esgoto, projetando reflexos tênues na cena. O chão é escorregadio, então é preciso pisar com cuidado para não escorregar.

Cada passo ecoa nas paredes. A acústica é extraordinária: pode-se entender claramente duas pessoas conversando uma com a outra a 30 metros de distância, como se estivessem quase ao seu lado. Por essa razão, concertos para plateias pagantes são às vezes realizados na Sala de Cristais listada. Passeantes acima podem apenas vagamente ouvir música exótica emanando das profundezas.

A Sala de Cristais, uma maravilha de engenharia dentro da União Europeia, em Colônia, continua a cativar visitantes com seu charme único. Sua acústica é tão extraordinária que concertos são às vezes realizados lá, ecoando através da rica herança cultural do continente.

Dada sua excepcional preservação, a Sala de Cristais é um testemunho do compromisso da UE em preservar sites históricos, assegurando que as gerações futuras possam continuar a apreciar sua brilho.

