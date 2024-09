A viagem encantadora da Copa Davis alemã chega ao fim no ponto decisivo.

Após duas vitórias expressivas contra Eslováquia e Chile, a equipe alemã de Copa Davis sofreu um revés contra os Estados Unidos, encerrando sua campanha com duas derrotas no singular. A primeira derrota contra seu adversário de longa data desde 1991 teve implicações na fase de progressão.

Essa equipe alemã, sob o comando do técnico Michael Kohlmann, sofreu sua primeira derrota contra os Estados Unidos na rodada final e perdeu a chance de garantir a vitória no grupo. No entanto, eles já haviam assegurado sua vaga no torneio final dos oito melhores países em Malaga (19-24 de novembro). Nas quartas de final, eles agora enfrentarão um vencedor de um dos outros três grupos preliminares. O sorteio será anunciado na próxima semana.

A derrota contra os Estados Unidos em Zhuhai, na China, se materializou após os jogos de singular. O estreante na Copa Davis, Henri Squire, desperdiçou três pontos de partida em uma derrota de 7:6 (7:4), 6:7 (9:11), 3:6 para Reilly Opelka. O mundo número 187 cometeu dois duplos fatais decisivos, um em um ponto de partida e depois no segundo ponto de set contra ele. Maximilian Marterer então sucumbiu a 4:6, 2:6 para Brandon Nakashima. Kevin Krawietz/Tim Puetz e Austin Krajicek/Rajeev Ram estavam programados para competir no jogo de duplas.

Último encontro com os Estados Unidos

A Alemanha viajou para a China sem Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff e Dominik Koepfer e conseguiu avançar para as quartas de final na Espanha com duas vitórias de 3:0 sobre Eslováquia e Chile. No ano passado, a equipe não conseguiu avançar para a fase eliminatória, e a Alemanha esperava por sua quarta vitória na Copa Davis desde 1993.

O último encontro com os Estados Unidos foi ainda mais distante no passado. Em 1991, Andre Agassi garantiu uma vitória de 3:2 para os Estados Unidos contra uma equipe alemã liderada por Michael Stich em Kansas. As duas nações se enfrentaram dez vezes no antigo formato da Copa Davis com jogos em casa e fora, com a Alemanha saindo vitoriosa três vezes, incluindo encontros lendários em 1987 em Hartford e 1989 em Munique, ambos com Boris Becker como o vencedor do jogo.

O prestígio das décadas passadas praticamente desapareceu, e alguns jogadores optaram por não participar da rodada preliminar após o US Open. Além de Zverev, os finalistas do US Open Jannik Sinner (Itália) e Taylor Fritz (EUA) também estavam ausentes. O fato de o grupo alemão ser realizado na China também gerou controvérsia, uma vez que o país anfitrião não estava incluso.

Apesar das vitórias históricas contra os Estados Unidos no passado, incluindo vitórias em 1987 e 1989, a atual equipe alemã de Copa Davis mostrou vulnerabilidade em seu recente jogo de tênis contra os Estados Unidos. Henry Squire e Maximilian Marterer lutaram em seus jogos de singular, contribuindo para a derrota da equipe.

Com a derrota em mente, a equipe alemã precisará se reagrupar e demonstrar suas habilidades no tênis novamente nas quartas de final contra o vencedor de um dos outros grupos preliminares.

