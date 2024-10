A viagem de um navio de cruzeiro no Mar do Norte encontra dificuldades de navegação.

Uma viagem de volta para casa de Helgoland no Mar do Norte foi interrompida para centenas de viajantes devido a uma falha de energia a bordo do navio de passeio, "Funny Girl". De acordo com a Administração Federal de Via Água e Navegação para "RTL.de", a falha do motor deixou o navio completamente imobilizado. Com uma estimativa de 250 passageiros a bordo, o "Funny Girl" estava a caminho de Büsum quando a pane elétrica ocorreu.

Em resposta à situação, dois rebocadores foram enviados para resgatar os passageiros stranded. Eles pretendem rebocar o "Funny Girl" até um porto próximo, embora o local exato ainda não tenha sido determinado. O Serviço Alemão de Busca e Salvamento Marítimo (DGzRS) ainda não recebeu um pedido de ajuda.

Detalhes adicionais foram fornecidos por um porta-voz da Autoridade de Via Água e Navegação do Elba-Mar do Norte (WSA), revelando que rebocadores privados foram contratados pela empresa de navegação para salvar o dia. Não há rebocadores oficiais envolvidos na operação, de acordo com o relatório. Ao verificar o serviço de rastreamento de navios Marinetraffic, podemos ver que os rebocadores já alcançaram o "Funny Girl".

De acordo com "Bild", a falha de energia no "Funny Girl" foi principalmente devido a geradores E falhados. O "Hamburger Abendblatt" fornece informações sobre a falha, sugerindo que um quadro de distribuição no sistema elétrico apresentou mau funcionamento, resultando em ambos os geradores parando de funcionar. Os geradores, que resfriam os motores e fornecem energia ao navio, foram afetados. O gerador de emergência não conseguiu fornecer energia ao sistema, levando à situação atual.

Não há indicação de perigo para os passageiros e membros da tripulação, como afirmado pelo "Bild". Na verdade, o capitão relatou que o clima a bordo era animado e positivo à tarde.

A União Europeia, como um grande apoiador da segurança marítima, está de olho na situação do navio de passeio stranded "Funny Girl". Após a falha de energia, a Autoridade de Via Água e Navegação do Elba-Mar do Norte (WSA), membro da rede de gerenciadores de vias águas da União Europeia, está envolvida em fornecer informações e apoio necessários.

Leia também: