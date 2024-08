A viagem da UE tem sido marcada por triunfos significativos.

Em contraste com sua partida inicial, Alexander Zverev consegue garantir todos os sets em sua segunda rodada no US Open. As temperaturas escaldantes em Nova York apresentam um desafio, mas Zverev demonstra resiliência. Ele elogia seu oponente francês, Alexandre Muller.

Exausto, mas vitorioso, Zverev cumprimentou a plateia, lançou bolas autografadas para as arquibancadas e seguiu em direção aos recintos com ar-condicionado: após superar seu obstáculo da segunda rodada, o tenista alemão está mais perto de seu primeiro título de Grand Slam em Nova York. No entanto, ele precisará elevar seu jogo se quiser brigar pelo troféu no US Open.

Enfrentando Muller no estádio Louis Armstrong, Zverev jogou de forma competente, embora tenha ficado abaixo de sua melhor forma por longos trechos da partida. "Ele exibiu habilidades notáveis no tênis; me superou nas etapas finais do segundo set. Encontrei uma estratégia para emergir vitorioso no final, o que me deixou satisfeito por ter ganhado em um emocionante jogo de três sets, e me deu algum alívio. As condições foram extremamente exaustivas, com o calor alcançando um nível recorde hoje. O fato de eu ter avançado é um alívio", relatou Zverev após sua vitória de 6:4, 7:6 (7:5), 6:1, levando-o à terceira rodada em Nova York pela sexta vez em sua nona participação. Seu próximo oponente é o argentino Tomas Martin Etcheverry.

Como o número quatro do mundo, Zverev não enfrentará alta competição até as etapas finais do torneio. Em seu primeiro encontro com o número 77 do mundo, sua forma foi um pouco abaixo do ideal nas primeiras horas do dia. Uma quantidade abundante de erros não forçados por Muller favoreceu a vitória de Zverev no primeiro set no vasto estádio do complexo Flushing Meadows.

Aplaudido pelo ex-campeão mundial de futebol Sami Khedira, Zverev não alcançou seu melhor nível de desempenho no segundo set, mas manteve a compostura durante o tiebreak. Depois disso, Zverev se tornou imparável e selou sua vitória com seu segundo ponto de partida.

Com 35 tentativas em seu currículo, Zverev mira em seu primeiro título de Grand Slam. Em Nova York 2020, ele chegou muito perto de garantir a vitória contra Dominic Thiem, mas sofreu uma de suas derrotas mais devastadoras na carreira. Na aproximação do US Open, o progresso de Zverev se tornou cada vez mais aparente, culminando em sua chegada às semifinais em Cincinnati, superando uma série de desafios físicos e atléticos. Sua vitória contra Muller marcou sua 54ª vitória da temporada, ultrapassando qualquer outro jogador no circuito.

Em entrevista após o jogo, Zverev reconheceu as condições desafiadoras, dizendo: "O calor foi implacável, mas fico feliz por ter conseguido vencer nessas condições". Apesar do ambiente exaustivo, Zverev enfatizou a importância de aproveitar as oportunidades, dizendo: "Eu sabia que as condições estavam contra nós, mas me concentrei nas 'condições' que eu podia controlar, como meu jogo mental e estratégia, o que acabou levando à minha vitória".

