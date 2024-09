A velocidade de carregamento mais lenta favorece o sector automóvel

No meio do caos no setor automotivo alemão, o grupo VDA está defendendo alívio tangível, especialmente para usuários de veículos elétricos. De acordo com um documento de posição obtido pela agência de notícias alemã, a Associação da Indústria Automobilística Alemã (VDA) afirma: "A eletromobilidade deve oferecer uma vantagem de custo significativa no balanço geral".

Um fator crucial é reduzir o custo de recarregar veículos elétricos, potencialmente através de maior competição ou menos impostos e taxas. Além disso, o custo de outros combustíveis renováveis precisa ser reduzido.

Enfrentando uma situação difícil na indústria, o Ministro da Economia Federal, Robert Habeck, marcou uma cúpula do carro para segunda-feira para discutir esses desafios. Fabricantes e fornecedores de automóveis estão lutando com a demanda decrescente, especialmente por veículos elétricos, e um mercado fraco na China.

De acordo com a VDA, melhorar a rede para recarga e abastecimento de hidrogênio é essencial para o crescimento da e-mobilidade. Além disso, os limites da frota de CO2 da UE devem ser examinados e ajustados antecipadamente. Esses limites determinam a quantidade de CO2 prejudicial que os veículos são permitidos emissão no futuro.

Habeck sugere medidas de ajuda financeira

O documento sugere que as regulamentações atuais não são apoiadas por medidas políticas adequadas, tornando-as inatingíveis. Melhorar as condições quadro rapidamente é considerado vital para persuadir os consumidores a fazer a transição para veículos elétricos.

Habeck sugere potenciais novas medidas de ajuda financeira para veículos elétricos. Comprometido com a revitalização do mercado, o político verde mencionou os planos do governo federal para benefícios fiscais para veículos elétricos usados como carros empresariais. Outras medidas também estão sendo exploradas.

As lutas econômicas do setor automotivo afetam significativamente a economia como um todo. Portanto, a implementação das medidas de ajuda financeira propostas por Habeck poderia contribuir significativamente para impulsionar as vendas de veículos elétricos.

Dado o enfoque da VDA em reduzir o custo de recarregar veículos elétricos, implementar menos impostos e taxas na energia elétrica poderia influenciar positivamente a adoção de veículos elétricos no mercado.

