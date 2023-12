A Vans enfrenta um boicote em Hong Kong devido à controvérsia sobre o design das sapatilhas

A decisão da empresa de retirar o design proposto foi recebida com indignação nas redes sociais, onde os utilizadores começaram a enviar vídeos e fotografias de si próprios a deitar os seus ténis Vans para o lixo e até a pegar-lhes fogo.

Realizado anualmente, o concurso Vans Custom Culture convida o público a apresentar os seus próprios designs de sapatilhas, sendo que o vencedor de uma votação online recebe 25.000 dólares e tem as suas sapatilhas fabricadas pela marca.

Depois de a votação ter sido aberta na semana passada, uma das candidaturas chegou rapidamente ao topo, alegadamente com dezenas de milhares de votos - um sapato com o tema dos protestos que duraram meses na cidade semi-autónoma.

O desenho, atribuído a um utilizador do Canadá chamado Naomiso, apresenta uma bauhinia vermelha, a flor da bandeira de Hong Kong, e um dos guarda-chuvas amarelos sinónimo dos protestos pró-democracia de 2014 na cidade. As ilustrações na parte lateral dos ténis mostram uma multidão de manifestantes com máscaras de gás, óculos de proteção e capacetes.

No sábado, quando faltava mais de uma semana para a votação, o modelo foi retirado do sítio Web do concurso. Numa declaração publicada no Facebook em chinês e inglês, a marca afirmou que "um pequeno número de participações artísticas foi retirado... para manter o objetivo da Cultura Personalizada".

"Como uma marca aberta a todos, nunca tomámos uma posição política e, por isso, revemos os desenhos para garantir que estão de acordo com os valores de respeito e tolerância há muito defendidos pela nossa empresa, bem como com as nossas directrizes claramente comunicadas para este concurso", diz o comunicado, sem se referir especificamente ao desenho com tema de protesto.

A declaração suscitou a condenação nas redes sociais dos apoiantes do protesto de Hong Kong, onde uma série de mensagens foram acompanhadas pela hashtag #boycottVans. Alguns utilizadores insinuaram que a decisão contradizia a história e a identidade da Vans como marca de skate com raízes na rebeldia juvenil, enquanto outros criaram cartazes satíricos que alteravam o slogan da marca, "Off the Wall", para "Lick the Great Wall", uma piada sobre a cedência à pressão chinesa.

Há muito que Hong Kong e Pequim mantêm uma relação difícil. Embora Hong Kong faça parte da China, é também uma cidade semi-autónoma com a sua própria língua, moeda, sistema jurídico e cultura. Nos últimos anos, os seus cidadãos têm vindo a afastar-se cada vez mais, chegando alguns a pedir a independência da China.

Nos protestos deste verão, o sentimento anti-China está ao rubro. Os manifestantes queimaram bandeiras chinesas e atiraram-nas para o porto e pintaram com spray "Hong Kong não é a China" nas paredes de toda a cidade.

"Esta é uma grande jogada contra a liberdade de expressão de todos os lutadores pela liberdade de Hong Kong", escreveu um utilizador do Twitter, referindo-se à controvérsia da Vans. "Agora vejo que não há maneira de continuar a apoiar a vossa marca".

A cadeia de lojas de ténis Dahood, que gere várias lojas franchisadas da Vans em Hong Kong, anunciou no domingo que ia suspender as operações em três locais devido à "controvérsia causada pelo concurso de design Custom Culture".

Os protestos anti-governamentais generalizados, que começaram em junho por causa de um projeto de lei de extradição, entretanto retirado, tornaram-se cada vez mais violentos nas últimas semanas. Na sexta-feira à noite, um segundo manifestante foi atingido por uma arma de fogo durante os confrontos entre manifestantes e agentes da polícia e, no domingo, um motorista atropelou manifestantes com um táxi, tendo sido posteriormente espancado com sangue por uma multidão.

A Vans junta-se a uma lista crescente de empresas que têm sido alvo de críticas por parte dos consumidores de Hong Kong e da China por terem tomado posições relativamente aos protestos. Durante o fim de semana, os manifestantes atacaram e vandalizaram as instalações de empresas ligadas à China continental, muitas das quais tinham encerrado antecipadamente.

Em junho, a Nike retirou uma série de produtos da China depois de um estilista ter provocado reacções nas redes sociais por ter manifestado apoio aos protestos. A Versace, a Coach e a Givenchy também foram alvo de críticas por parte dos consumidores chineses devido a produtos que não identificavam Hong Kong como parte da China.

A CNN contactou a Vans para comentar o assunto.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com