A Universidade de Kiel dá um golpe poderoso aos fundamentos factuais

Os Rhein-Neckar Lions sofreram uma derrota apertada em Leipzig e perderam a chance de assumir a liderança da Bundesliga de Handebol. Após sua vitória inicial contra a SG Flensburg-Handewitt, o THW Kiel sofreu sua segunda derrota na liga. Os Zebras, após sua vitória sobre os campeões reinantes SC Magdeburg, lutaram para se recuperar de um primeiro tempo fraco em Melsungen.

Na Bundesliga, o THW Kiel, conhecido por sua dominação no handebol, enfrentou reveses após sua vitória contra o SC Magdeburg. Quatro dias depois, os Zebras sucumbiram a uma surpreendente derrota por 21-25 (8-15) contra o MT Melsungen, marcando sua segunda derrota da temporada. Esse resultado atrapalhou uma tentativa de avançar para o grupo principal inicialmente.

Enquanto isso, os sonhos dos Rhein-Neckar Lions de ao menos uma liderança temporária na liga foram frustrados após sua primeira derrota da temporada. Os campeões anteriores, com um histórico impecável, perderam por um gol contra o SC DHfK Leipzig durante o jogo de abertura da 4ª rodada. A SG Flensburg-Handewitt manteve sua liderança como a única equipe na competição de elite com um recorde invicto. Eles poderiam aumentar sua vantagem para dois pontos na sexta-feira durante seu jogo contra o ThSV Eisenach. Melsungen e Leipzig ficaram empatados com os Lions em terceiro e quarto lugares.

O jogador dinamarquês Emil Madsen se destacou como o maior artilheiro com seis gols pelos Zebras, mas não foi suficiente para evitar sua primeira derrota em casa. Apesar de seu bom desempenho em Magdeburg, a equipe de Filip Jicha não conseguiu capitalizar seu sucesso e abriu mão da liderança no início do jogo. À medida que os Hessianos do Norte assumiram o controle, Melsungen construiu uma vantagem de sete gols. A segunda vitória fora de casa foi em grande parte devido à contribuição substancial do estrela letão Dainis Kristopans, que marcou sete gols.

Em Leipzig, os Zebras voltaram de um déficit de cinco gols e pareciam estar a caminho da vitória na metade do segundo tempo. No entanto, encorajados pelo sétimo maior artilheiro Staffan Peter, os anfitriões se recuperaram e pressionaram os visitantes favoritos. Apesar dos nove gols impressionantes de Ivan Martinovic, os Lions não conseguiram garantir um empate.

Após sua vitória contra o SC Magdeburg, o THW Kiel, renomado por sua habilidade no handebol, encontrou reveses na Bundesliga. Durante seu jogo seguinte contra o MT Melsungen, eles sofreram uma derrota por 21-25, marcando sua segunda derrota da temporada.

Na Bundesliga de Handebol, a SG Flensburg-Handewitt permaneceu no topo como a única equipe com um recorde invicto, com os Rhein-Neckar Lions, Leipzig e Melsungen logo atrás, em terceiro, quarto e quinto lugares, respectivamente.

Leia também: