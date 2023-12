A Universidade de James Madison cancela o resto da época de softbol porque a morte da estudante-atleta Lauren Bernett foi considerada suicídio

Bernett, 20, desempenhou um papel importante na 2021 Women's College World Series.

Ela morreu em 25 de abril e o Escritório do Examinador Médico do Distrito Ocidental na Virgínia disse à CNN na terça-feira que ela morreu por suicídio.

"Esta foi uma decisão extremamente difícil e que não foi tomada de ânimo leve", disse o técnico da JMU, Loren LaPorte, em um comunicado na segunda-feira sobre o cancelamento do resto da temporada. "Vamos usar este tempo para continuar a curar e honrar a memória de Lauren enquanto terminamos o semestre académico com força."

Bernett era um estudante do segundo ano que planejava se formar em biologia com um menor em pré-veterinária, disse sua biografia JMU.

A apanhadora tinha acabado de ser nomeada "Jogadora da Semana" pela Associação Atlética Colonial.

Na última temporada, Bernett e suas companheiras de equipe brilharam quando foram manchetes nacionais com a inesperada e inédita participação dos Dukes nas semifinais nacionais da Women's College World Series. A JMU terminou a sua melhor época de sempre com um registo de 41-4.

Após a morte de Bernett, foram cancelados cinco jogos, incluindo um jogo duplo na Universidade de Longwood e uma série de fim de semana com Delaware, de acordo com o comunicado.

Os restantes jogos foram cancelados, incluindo um jogo contra a Virginia na terça-feira e uma série de três jogos da liga contra Elon a 6 e 7 de maio.

LaPorte reconheceu o impacto que o cancelamento pode ter sobre os alunos graduados "cujas carreiras chegaram a uma conclusão abrupta", prometendo que a universidade garantirá que eles também sejam homenageados por suas contribuições para a JMU como estudantes atletas.

"A JMU conclui sua temporada com 21-21 no geral e 10-5 no jogo da conferência", diz o comunicado.

Se você ou alguém que você conhece precisar de ajuda, ligue para a National Suicide Prevention Lifeline (Linha de Vida para Prevenção do Suicídio) no número 1-800-273-TALK (8255). Há também uma linha de texto para crises. Para obter apoio em caso de crise em espanhol, ligue para 1-888-628-9454.

David Close, da CNN, contribuiu para este relatório.

Fonte: edition.cnn.com