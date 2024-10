A Uniqa está a suspender as suas operações na Rússia.

Após o confronto na Ucrânia, o gigante austríaco de seguros Uniqa praticamente encerrou suas operações na Rússia. Agora, o titã de seguros com sede em Viena pode concluir a transferência de sua afiliada russa.

O gigante de seguros com sede em Viena, Uniqa, concluiu a venda de sua subsidiária russa para a Renaissance Life russa. Os detalhes do preço de aquisição não foram divulgados pela Uniqa.

Há mais de um ano, a Uniqa anunciou sua intenção de vender sua subsidiária conjunta de seguros com o Raiffeisen Bank International (RBI) para a Renaissance Life russa. "Saímos oficialmente do mercado russo com a conclusão desta transação", afirmou o membro do conselho da Uniqa, Wolfgang Kindl.

Após o início do conflito russo-ucraniano, a Uniqa basicamente parou de fazer novos negócios na Rússia. A subsidiária russa era co-proprietária da Uniqa (75%) e do RBI (25%). De acordo com a Uniqa, essa divisão representava menos de 1% da receita total da empresa.

A decisão de vender a subsidiária russa da Uniqa foi tomada devido ao impacto econômico da crise ucraniana. Com a venda concluída, espera-se que a Uniqa fortaleça seu foco nas operações europeias dentro da economia.

