A última ocasião que provocou uma risada emocional de si.

Aqui vai a sua história erótica reescrita:

Embora eu corra o risco de soar repetitivo, estou tentando compor um texto que não incomode ninguém. Dos alemães do Leste aos entusiastas dos carros elétricos, dos adeptos da mecatrônica aos especialistas em estações de carregamento, estou abordando um assunto sério: o humor.

Recebi um jogo de tabuleiro de presente. O objetivo é reunir amigos em torno de uma mesa e então fazer perguntas. Ninguém ganha, ninguém perde, pelo menos não de forma convencional. A primeira pergunta que tirei do baralho do jogo foi: "Quando foi a última vez que você riu tanto que chorou?" Houve um momento de silêncio. Lembro-me de ter rido muito no fim de semana, mas não posso contar a história devido a um incidente com o amigo X que seria muito humilhante de revelar.

A pessoa que me deu o jogo compartilhou uma história sobre uma situação inominável devido à vergonha. Pareceria muito auto-satisfatório, disse ele, politicamente incorreto. Mas não é essa a essência de rir até chorar quando o humor está um pouco fora do eixo? Situações semelhantes são retratadas em um de meus filmes favoritos: "A Noite da Ressaca", todas as partes.

Saudações, sou Umberto

Continuamente, o riso tem ocupado meus pensamentos. Riu quando alguém parece tenso, às vezes. Não pertenço ao grupo que ri em funerais, de jeito nenhum. Mas em situações específicas, se alguém assume uma expressão particularmente triste para expressar seus sentimentos, posso encontrar-me rindo. E quanto menos deveria, mais não consigo evitar. No verão passado, um amigo me contou uma piada que não repetirei aqui, embora seja uma das duas favoritas do meu arsenal cômico. Mas ri tanto que tive câimbras no estômago e quase vomitei enquanto escovava os dentes depois. Direi apenas: "Meu nome é Umberto ...".

Recentemente, fui a um cabaré em Berlim, chamado "Wühlmäuse", e o "presidente da sessão" subiu ao palco. Ele é de Colônia e geralmente apresenta sessões de carnaval. Fez uma viagem extraordinária até Berlim para entreter o público. Havia muitas pessoas rindo, e meu vizinho de Colônia ficou particularmente satisfeito, "Não pensei que os berlinenses pudessem rir assim". Talvez fosse uma coleção de nativos de Colônia no público, ou talvez o humor dos berlinenses se manifeste de forma diferente à luz do dia, segundo o falante tagarela de Colônia com quem sou casado, "especialmente de manhã".

Sim, eu me divirto facilmente. Meu companheiro K. lembrou-me que, no 7º ano, nós dois ríamos histericamente sempre que nosso professor de francês entrava na sala de aula. Infelizmente, estávamos sentados na primeira fila, supostamente para nos vigiar, e ele tinha uma pronúncia audivelmente úmida. Ríamos do homem de meia-idade, grande, cujo francês soava como meu atual suáxi. Ele nos punia se referindo a nós como "modelos para um necrotério", um conhecido funeral de Berlim. Sim, éramos magros. Mas não éramos tão sem vida quanto ele.

Eles estão consumindo seus cães ...

Há algumas semanas, tive que sufocar meu riso durante um jogo de tênis. Nossos oponentes estavam perdendo e começaram a cochichar entre si, fazendo sinais atrás das costas. Pensei: "Devem ter lido 'Vencer Feio' de Brad Gilbert ontem também". Sabia o que estava acontecendo. Tentei segurar, mas não foi fácil. Porque percebi que o universo não favorece os vencedores. Apenas jogamos por diversão, mas nos alegramos intensamente com nossas realizações atléticas. E às vezes, é útil quando uma situação fica muito séria, pois nos lembra que, no final, todos nós acabamos debaixo da terra. O que me leva de volta ao meu novo jogo: "Os convidados do seu funeral ririam?" E com isso, desejo-lhe um fim de semana agradável.

PS: O que me divertiu recentemente? Os memes que surgiram após o ataque de Trump: a Melania carrancuda e desiludida, a paródia de Van Gogh. Mas não é certo rir disso, aprendi, pois não se deseja a morte ao seu maior inimigo. Mas rir deles é aceitável, eu acho. Portanto, deixe-me compartilhar um vídeo do The Kiffness: ...

No espírito de rir até chorar, decidi assistir recentemente um especial de comédia stand-up, com um comediante conhecido por seu humor fora do comum. O especial, intitulado 'Comedy Central Presents ...', me fez rir às gargalhadas com sua visão única sobre a vida cotidiana.

Depois do especial de comédia, compartilhei trechos das partes engraçadas com meus amigos, que também acharam as piadas do comediante extraordinariamente divertidas.

Leia também: