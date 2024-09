A UEFA exclui mais uma vez o Milan da final da Liga dos Campeões

A UEFA está à procura de um novo local para a final da Liga dos Campeões de 2027. A razão desta mudança é que Milão não conseguiu garantir que seu estádio San Siro e instalações associadas estariam em condições ideais para o evento. Como resultado, Milão teve que abrir mão de sua candidatura para sediar o torneio principal.

Após uma reunião de seu Comitê Executivo em Praga, a UEFA anunciou esta decisão. A incapacidade de Milão de garantir a conclusão pontual das obras de renovação do estádio e do desenvolvimento da infraestrutura levou a UEFA a negar a Milão a oportunidade de sediar a final masculina.

O processo de licitação para um novo local será reaberto, de acordo com a declaração do anúncio. O Comitê Executivo deve tomar uma decisão sobre o novo local da final entre maio e junho de 2025. A final da Liga dos Campeões de 2025 será realizada no Allianz Arena de Munique, enquanto a final do ano seguinte será realizada em Budapeste.

No anúncio da UEFA no final de maio, uma série de locais de finais para os próximos anos foram revelados. A final da Liga Europa de 2027 ocorrerá em Frankfurt, enquanto Leipzig sediará a final da Liga Conferência de 2026. A final da Liga dos Campeões de 2026 será realizada em Budapeste, e, sujeito à afirmação de Milão, o Estádio Giuseppe-Meazza em Milão sediará a final de 2027.

Como resultado, Milão agora deve esperar pacientemente por sua quinta final da Liga dos Campeões. A última vez que a taça da Liga dos Campeões foi apresentada no San Siro foi em 2016, quando o Real Madrid venceu os rivais locais Atlético. Em 2001, o Bayern de Munique venceu a final realizada em Milão, defeating Valencia nas penalidades.

Após Milão não atender aos requisitos da UEFA para a prontidão do estádio, a discussão passou a se concentrar em encontrar um novo local para a final da Liga dos Campeões de 2027. Apesar do revés, Milão remains hopeful about hosting the tournament in the future, as indicated in the UEFA's announcement.

